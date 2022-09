Gustavo Usin: ‘Nosotros vamos a judicializar el nuevo sistema electoral’

El diputado por Juntos por el Cambio y dirigente de Actuar, Gustavo Usin, pasó este jueves por Es lo que hay y anticipó que desde el espacio judicializarán el nuevo sistema electoral que reemplazó el sistema de las PASO.

“Este sistema electoral que ha sido aprobado en la sesión pasada va a ser judicializado por nosotros”, dijo el entrevistado pero advirtió que se están preparando su esto no prospera. “Si se instaura ese sistema electoral nosotros estamos empalando la base de dialogo en toda la oposición de San Juan para ver que consenso podemos lograr”.

Otra de las variables a que se tiene en cuenta para las próximas elecciones generales es si se desdoblan o no los comicios, “son distintos los escenarios si las elecciones son juntas o no con las nacionales. Si no son juntas se da la posibilidad de armar una oposición más amplia y si son unificadas yo entiendo que se gastaría menos plata, pero no sería una oposición tan amplia".

En este sentido aseguró que desde Actuar va a ser actor principal en Capital y en otros departamentos también, “yo esto trabajando en equipo con todo el partido, vamos a definir más adelante quien tiene los autos preparados para correr”, finalizó.