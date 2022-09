Lorenzo: ‘Si no puedo concretar la candidatura a intendente, no voy a participar’

En la última edición de Es lo que Hay, el experimentado dirigente del Frente de Todos, Carlos Lorenzo aseguró que solo le interesa competir por la intendencia de Capital. ‘Si no puedo concretar la candidatura no voy a participar del proceso’, expresó en Canal 13 el pasado jueves.

Asimismo, el Asesor Letrado de la provincia volvió a señalar que antes de ponerse a caminar el departamento con serias intenciones de jugar en las próximas elecciones habló con el actual Jefe Comunal capitalino y el gobernador para hacerles saber. ‘Baistrocchi no tuvo problema y me dijo que si era así, en algún momento íbamos a ser competidores’.

En tanto, Lorenzo contó que cuando le comunicó sus intenciones al gobernador, le aseguró que lo hacía porque quería seguir sumándole al proyecto.

Luego el dirigente peronista manifestó: ‘Mi decisión es ser intendente de Capital, y no hay nada que yo pueda negociar. Si yo no puedo concretar una candidatura por algún motivo, directamente no participo del proceso y sigo trabajando como militante. Estoy decidido totalmente a ser candidato a intendente’, sostuvo.

‘No quiero que haya especulaciones, no tengo necesitad de negociar. Yo tengo vocación de servicio, y lo hice con cargo y sin cargo. Hoy tengo un cargo y quiero seguir caminado junto a la gente’, expresó Lorenzo.

Por último, Lorenzo consideró que no es temprano para hablar de candidaturas. ‘La gente tiene que saber que no se trata de lo que yo decida, sino que me voy a sentar con el gobernador, que es el jefe del proyecto y es el quien terminará diciendo’, contó.