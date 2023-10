Dólar e inflación: ¿Argentina condenada a tropezar con la misma piedra?

Este miércoles en Es lo que Hay, pasó Mariano Cáceres, un sanjuanino analista económico, quien se encargó de explicarle a la mesa, cuál es el escenario actual, y cual el que podría darse, con respecto a la corrida cambiaria, de donde el dólar trepó hasta más de $1.000, y a los ahorros de los argentinos.

'Es la crisis cíclica de la Argentina. Básicamente es financiamiento del gasto con emisión o financiamiento con deuda. De vez en cuando se te acaba el financiamiento con emisión, se te acaba el financiamiento con deuda externa, tenes crisis de deuda externa, crisis fiscal y comienza todo el problema de nuevo', precisó el analista económico.

Pero el problema es que cuando termina, el fin de ciclo es muy disruptivo, porque termina con hiperinflación, termina con default y termina sobre todo con la gente sufriendo. 'Siempre dicen que esta es la última vez que va a pasar, y no, porque es cíclico', sostuvo Cáceres.

'La soluciones que traigan los candidatos, en menor y mayor medida, siempre implicarán sacrificio. Es una cuestión técnica, puesto que no hay soluciones mágicas, porque no hay soluciones mágicas. Es decir, si vos gastas más de lo que te entra, y lo tenes que financiar caro tenes un problema. A veces se puede gastar más de lo que entra con un objetivo específico, como, por ejemplo, hacer crecer la infraestructura de la capacidad básica del país, pero si tener una capacidad de financiamiento de una tasa barata. A la tasa que se financia en nuestro país no funciona, señaló el economista.

Para este profesional, la historia se volverá a repetir, pero no con tintes del 2001, sino con la crisis de 1989. 'El problema es que la coyuntura de los últimos años, siempre ha sido atacar el corto plazo, y no hay nada pesado en el largo plazo. No hay un proyecto de país pensado a largo plazo. No hay un acuerdo político donde haya una regla fiscal, como para decir, hasta donde se gasta', explicó el sanjuanino,

En ese sentido, Cáceres señaló que hay países de Latinoamérica que tienen un arreglamiento fiscal de la cual no se debe pasar de esos límites sin acuerdo del Congreso. ‘Uruguay, Perú, Paraguay, Chile y Brasil, Bolivia entre otros Tienen solucionados su problema con la construcción’, señaló.