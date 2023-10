Orrego en Es lo que Hay: fuerte defensa al federalismo de Bullrich y mensaje para los que van a votar con enojo

Cuando solo faltan tres días para las elecciones, y en el epílogo de la campaña electoral, Marcelo Orrego visitó Es lo que Hay y tocó varios temas. El gobernador electo aseguró que ‘Patricia Bullrich es una persona que va a generar cambios con certezas’, además de destacar su visita a la provincia el pasado martes 17 de octubre, en la previa del cierre. Así como también destacó el federalismo de la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC).

Al comienzo de la charla le consultaron sobre como llegaba a la recta final de la campaña. El diputado nacional aseguró que lo hace con alegría, y con la satisfacción de que tanto el candidato a senador Emilio Achem, como la candidata a diputada nacional, Nancy Picón recorrieron el largo y ancho de la provincia llevando las propuestas de Juntos por el Cambio de cara a las Generales del domingo 22 de octubre.

Acto seguido, se metió de lleno en lo que dejó la visita de la candidata a presidenta de JxC. De Bullrich aseguró que traerá verdaderos cambios a todo el país, ya que tiene una mirada federal para gestionar. Así como también destacó que es la única de los cinco candidatos y candidatas que habla a favor de la minería. ‘Ella es la única que habla de minería y para nosotros es más que importante porque somos una provincia minera, que necita de esa industria. A Massa lo escuché hablar de minería, pero a su vez de que quiere impulsar una Ley de Humedales y eso a los sanjuaninos no nos conviene, a la industria minera no le conviene’, señaló.

Luego defendió y elogió la fortaleza de la estructura que tienen la ex ministra de Seguridad de la Nación en todo el país. Al respecto, destacó la importancia de que cuenta con 10 gobernadores, con los cuales, aseguró que Bullrich podrá realizar los cambios estructurales que le hacen falta a la Argentina. En ese punto, señaló que ‘los cambios que no le dejaron y no pudo hacer Macri los podrá hacer Patricia’.

Orrego reveló que Bullrich en su visita a Mendoza, de la cual el mandatario electo de la provincia participó, le confesó que ‘viene a hacer las cosas bien, con una mirada federal y el gobierno más austero de la historia’. Además de recordar lo que la candidata de JxC dijo en su visita a San Juan, que quería a un sanjuanino en su gabinete. En ese sentido, el gobernador electo no soltó ningún nombre.

Sobre el hospital pediátrico, al que firma de por medio con Bullrich, se comprometieron a construir, Orrego aseguró que este centro de salud tendrá importantes dimensiones, con la intención firme de que los sanjuaninos no tengan que viajar al Hospital Garrahan o a Mendoza para hacerse atender. El gobernador electo aseguró que contará con equipamiento de última tecnología y con personal capacitado para satisfacer altas demandas que tiene la salud pública en San Juan.