Cobro ‘extra’ por consulta: ACLISA señaló que en la provincia será con sistema anárquico

Miles de sanjuaninos y sanjuaninas están preocupados por la implementación de un cobro ‘extra’ por consulta médica. Se trata del ‘honorario médico ético mínimo’, un copago de $6.000 que se le cobrará por orden médica tanto a afiliados a obras sociales como a los de medicina prepaga. Sin embargo este miércoles, en Es lo que Hay, el presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de San Juan (ACLISA), Miguel Rodríguez señaló que este copago por consulta será anárquico. Es decir, que cada profesional pondrá su precio.

Este copago, es una oficialización del famoso plus que se le cobraba a las personas que se hacen atender en clínicas privadas. Este sistema entró en vigencia a inicios de este mes, y es impulsado por más de 30 asociaciones médicas del país.

‘En la provincia el plus viene de larga data, se ha hecho una tradición porque la disminución del salario de los profesionales médicos es cada vez más acentuada, y la inflación tiene mucho que ver. Los médicos que no lo cobraran salieron a cobrarlo para sostener su situación laboral y familiar. En Buenos Aires y Mendoza hace tiempo renunciaron a las medicinas prepagas, pero en San Juan no ocurre lo mismo porque la Obra Social Provincia (OSP) sostiene el sistema de salud de la provincia, y funciona muy bien, a pesar de expresiones’, explicó Rodríguez.

El titular de ACLISA señaló que el beneficio con el que corre la provincia es que la OSP está pagando buenos aranceles a los profesionales médicos y paga a corto plazo. ‘El sistema de salud argentino es bueno, uno de los mejores, sino el mejor de Latinoamérica, por eso vienen de otros países a hacerse atender en nuestro país’, señaló.