Tras el debate, Escobar analizó como quedaron parados los 3 principales candidatos

En la edición del pasado 4 de octubre de Es lo que Hay, uno de los invitados fue Jorge Escobar. Al ex gobernador se le dio la tarea de, en vivo analizar a los tres candidatos con más chances de ganar o para al balotaje el próximo domingo 22 de octubre.

Sobre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, el ex mandatario señaló que se le fue de las manos la situación económica cuando al otro día de las PASO devalúo. Además de señalarle 'al Justicialismo que cumplió un ciclo y que debe reinventarse'.

'La devaluación ya se comió todo y no sirvió para nada porque devaluar porque solamente lo pedía el FMI tenía que tener atrás un sentido, que era un programa económico. Pero si e programa no está, como que no está, entonces se lo comió', criticó Escobar sobre la gestión de Massa tanto como ministro de economía, como candidato a presidente de Unión por la Patria.

'Hay que tener firmeza, pero coherencia. Esto de que yo simplemente porque levanto un poco más la voz, o porque estoy decidido a hacer esto. Si estás decidido hacélo, pero yo he visto que cuando habló de dolarización, cuando habló de cerrar el Banco Central, cuando habló de quitar derechos de la salud y educación. Después sus asesores lo hicieron echar marcha atrás y le hicieron decir esto es un proceso, ya vamos a ver, esta es la idea. No, yo lo que necesito con una Argentina enferma hoy, es el remedio hoy', sostuvo Escobar sobre el desempeño de Javier Milei de las PASO a los últimos días de campaña antes de las Generales.

Sobre el desempeño y actualidad de Patricia Bullrich, el ex gobernador aseguró que la ex ministra de Seguridad de la Nación no está aprovechando una oportunidad que tiene en la actualidad. 'Tiene 10 gobernadores, casi medio país de mandatarios de su mismo color político. Pero no los aprovecha. De hacerlo tendrían que estar inundando los medios de comunicación y hablando de un programa común, para así acompañar a la candidata. Además, ellos necesitan de una líder fuerte', analizó el empresario y ex dirigente político.