Muerte de Lucía Rubiño: “Las redes sociales son morbosas, no le interesan la familia que perdió a una nena

Nasser Uzair abogado defensor del menor de edad, imputado por la muerte de Lucía Rubiño en el barrio Profesional, en Rivadavia, pasó por “Es lo que Hay” en Canal 13 y dejó frases fuertes y claves en la estrategia de su defendido de 17 años, Nahir Manzur.

La noche de "Es lo que Hay" comenzó con una entrevista a Uzair, quien rompió el silencio y dialogó con Gastón Sugo y Federico Fager, acerca de la causa que tiene a su defendido en la mira y como imputado por la muerte de la menor 16 años a mediados de octubre.

“No estamos ante un asesinato, se ha perdido una vida muy valiosa que nos conmocionó a todos los sanjuaninos pero no deja de ser una tragedia. Mis condolencias a la familia”, comenzó diciendo Nasser quien agregó que “que haya muerto de esta forma trágica, que lamento profundamente, no podemos hablar de asesinato. La mayoría de las personas que estaban allí son menores y lo que manifestaron algunos fueron testimonios contaminados, que se inclinan por la subjetividad o no dicen la realidad”.

El abogado disparó contra los usuarios de redes sociales al mencionar que “las redes sociales son morbosas, no le interesa la familia que perdió a una nena. Nahir Manzur, no está bien en este momento. No se puede ser tan cruel a través de las redes, de formar una opinión de circunstancias que no está probado en la causa, que no sucedieron, como que hubo alcohol o que fue en circunstancias de una picada”.

Sobre el caso, Uzair dijo que “la versión es que había una fiesta en el domicilio”, y en relación a si había alcohol, dijo que no puede “afirmar sobre lo que no tiene conocimiento porque es un caso delicado y hay que hablar seriamente por la memoria de Lucía y por las familias que están sufriendo”.

Sobre la mecánica del accidente, el abogado dijo que “el automóvil que conducía el menor, se activa la bolsa de aire cuando es un choque de frente con otro objeto o cosa en movimiento, arriba de los 50km/h. Por otro lado, cuando este auto impacta contra un objeto o cosa dura como es una pared, se activa a los 35km/h, no olvidemos que el impacto fue contra la pared. La bolsa de aire no se infló y eso creo que nos está indicando algo importante”.

Acerca de los testimonios de los jóvenes que declararon en la causa y la posibilidad de que haya responsabilidad de otro vehículo, el defensor acotó: “los menores son coincidentes, salvo una sola testigo que es un testimonio contaminado, Nair Manzur sale de la fiesta, su auto estaba estacionado en frente, se sube al auto, arranca, e indudablemente por una mala maniobra de otro vehículo, no lo digo yo, lo dicen los testigos, tuvo que dar un volantazo a su derecha y pierde el control. Esto terminó con una tragedia lamentable. Según los testigos, habría otro auto involucrado, una camioneta con un conductor mayor de 18 años. Se ha pasado al fuero acusatorio y veremos que surge de la investigación, veremos si esa hipótesis es confirmada o no”.