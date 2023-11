Castro aseguró que no hubo diálogo y no tuvo transición con Maza Peze en Angaco

El 10 de diciembre comienza el tercer mandato de José Castro como intendente de Angaco, aunque esto será de manera interrumpida ya que el actual intendente, Carlos Maza Peze fue quien lo sucedió en el cargo en 2019. De antemano se sabía que podía llegar a ser una transición compleja porque entre los dos hubo fuego cruzado siempre. Y esta noche en Es lo que Hay en Canal 13, confirmó lo que se sospechaba. Sin diálogo, no hubo transición y no sabe en qué condiciones reales se encuentra el departamento de manera oficial.

Sobre la situación en la que encuentra Angaco, en relación a la vez que le tocó conducir por primera vez el departamento dijo que “no es muy diferente pero sin dudas es peor porque cuando crecés y no lo mantenés, no se mejora. Por ejemplo en 2011 no tenía red cloacal, se le construyó la red cloacal y hoy está en un estado muy delicado, habida cuentas no se le ha hecho mantenimiento. Siempre que generás avances y ni siquiera lo mantenés, generás una peor situación”, apuntó contra la gestión de Maza Pezé.

Respecto a la transición, Castro dijo que “no hemos tenido la digna posibilidad de intercambiar un llamado telefónico. Nuestra tarea hoy es la construcción de equipos técnicos que le lleven soluciones al vecino de Angaco. No hay transición, no hemos logrado mantener ningún tipo de contacto, de diálogo y mucho menos organizar el traspaso de mando”.

“Nuestro compromiso es haber convocado a todo el equipo que hemos constituido para el 10 de diciembre que es domingo a las 7 de la mañana. Vamos a recibir institucionalmente la municipalidad en las condiciones que se encuentre. Si hay que apagar incendios, el lunes lo apagaremos a partir de las 7 de la mañana”, dijo el futuro intendente.

El traspaso de mando se concretará porque no depende de los intendentes sino de los cuerpos de los Concejo Deliberante, tanto el saliente como el entrante, sin la necesidad de la presencia del intendente que termina el mandato.