Centro Comercial de San Juan: ‘No más de 3 meses podemos aguantar en esta situación’

Luego de las medidas que anunció el Gobierno nacional, la presidenta del Centro Comercial de San Juan, Laura Zini, analizó la situación en ‘Es lo que Hay’ y contó cual es la realidad que atraviesa el sector.

Se acerca el fin de año y para el comercio es una oportunidad de repuntar en las ventas, pese a la situación económica del país. Para Zini ‘las expectativas siempre están. El esfuerzo hecho en el mes de noviembre por los comerciantes ha sido muy fuerte porque hubo poco acceso al crédito. Entendemos que no sólo hay que dar productos sino también formas de pago’.

Si bien la situación es crítica en materia económica, la presidenta de la institución señaló que ‘en Capital no hemos tenido cierres de comercios’, aunque las persianas que se han bajado son por finalización de contrato o motivo externo.

Sobre las medidas anunciadas por Caputo, dijo que ‘va a ser importante que conozcamos estos avances en el ajuste y conozcamos cuánto estamos ahorrando. Desde el comercio lo creemos así, son 10 medidas aisladas. En el Comercio lo estamos midiendo y no más de 3 meses podemos aguantar en esta situación’.

Sobre el impacto en el comercio durante la jornada de hoy, señaló que ‘hay algunos sectores en los que no se podía vender porque no había lista de precios. El comerciante está al final de la cadena de valor, no tiene espaldas para absorber’ y añadió sobre los nuevos precios que ‘oscilan entre un 15 y 25 por ciento los incrementos. Los rubros que más aumentaron son alimentación y bebida. Y en otros, se mantiene el aumento para ajustar al tipo de cambio. Los importadores ya estaban adelantándose’.