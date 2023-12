López Murphy sobre el DNU de Milei: entre la cautela y un guiño a las medidas

En el último programa de Es lo que Hay se escuchó una las voces que será protagonista en el Congreso para votar a favor o en contra del paquete de leyes que el presidente Milei anunció este miércoles que enviará para que se traten en sesiones extraordinarias. Se trata del diputado nacional Ricardo López Murphy, quien en una extensa charla por zoom tuvo, en varios lapsos, guiños a las medidas económicas y las derogaciones impuestas por el mandatario por Decretado de Necesidad y Urgencia (DNU).

Aunque en un primer momento de la entrevista el ex candidato a presidente dejó en claro que quiere ser cauto con las más de 900 páginas del decreto, luego fue a fondo fiel a su acercamiento ideológico. ‘Es verdad que la Argentina necesita una reforma económica profunda, es verdad ha habido muchos obstáculos a la competencia y muchos privilegios, pero me parece prudente que yo lea las medidas y no me guie simplemente por una alocución. Yo creo que el país necesita hacer una gran restructuración de sus engranajes, y sobretodo tienen que crear oportunidades para el futuro', destacó.

López Murphy aseguró que tanto las primeras medidas económicas anunciadas hace unos días por el ministro Caputo así como las que este miércoles lo hizo el presidente Milei, 'no van para atrás en la situación de los trabajadores argentinos', sino todo lo contrario, 'las medidas en materia de empleo son todo para adelante, para los nuevos empleados. Para lo que está, es para conservar las reglas mediante las cuales fueron empleados', sostuvo. Aunque luego volvió a manifestar que antes de emitir opinión al decretazo del presidente, quiere leer todo el contenido del DNU.

'La crisis que nosotros tenemos requiere un conjunto de acciones de inmensa envergadura', aseguró el legislador. Luego añadió: 'Estamos con problemas más graves de lo que se reconoce, tenemos menos 20 mil millones de reservas, osea que estamos en rojo en el Banco Central, no podemos pagar las importaciones, tenemos una presión fiscal muy compleja', analizó el ex ministro de economía de la Alianza.

'El esfuerzo de volver al país al carril que debe va a obligar a todo el mundo a un enorme esfuerzo', precisó López Murphy. Para luego pedir prudencia y paciencia para con el flamante Gobierno y volver a asegurar que hace falta una gran restructuración.