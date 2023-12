Munisaga: ‘Voy a pedir a los ediles la emergencia sanitaria por 40 días’

A días de asumir, de tomar el toro por las astas, Carlos Munisaga pasó por Es lo que Hay para contar que municipio recibirá y que planea hacer en los primeros momentos. El intendente electo de Rawson contó que su primera y casi exclusiva prioridad será la de limpiar el departamento, cada rincón. Para ello, pedirá al Consejo Deliberante la emergencia sanitaria por 40 días. Es decir, hasta el 31 de enero, para dejar todo el gran territorio limpio.

‘La realidad con la que nos vamos a encontrar a partir del 11 de diciembre no será opinable, es objetiva, ya que Rawson tiene mucha mugre. Es un grito a voces que el departamento necesita ser limpiado, necesita orden. Para eso nos votaron y eso venimos a hacer, pero para ello hay que ser conscientes de que no contaremos con el equipamiento que necesitaremos, porque no hay más’, sostuvo el jefe comunal rawsino.

Munisaga contó que aprovecharon todo el tiempo de transición para ordenar el plan estratégico que mostrarán al próximo Consejo Deliberante. En la batería de propuestas y pedidos se encontrará la solicitud de declarar emergencia sanitaria, puesto que hasta diciembre de este año la actual gestión se está manejando sin presupuesto.