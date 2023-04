Mauricio Ibarra: ‘Si ganamos, en marzo del 2024 Rawson es otro’

A una semana de la presentación de listas para las elecciones provinciales, Mauricio Ibarra estuvo como invitado en Es lo que Hay. El candidato a intendente a Rawson por el Frente San Juan por Todos aseguró que si los rawsinos lo eligen en marzo del 2024 el departamento será otro. Es decir, que en tres meses habrá cambiado la energía de los vecinos, y e sentimiento de orgullo por su tierra.

El ex intendente señaló que ve a muchos rawsinos con ganas de tener un intendente. ‘Solo tienen que limpiar, iluminar y mantener las plazas’, manifestó Ibarra, para luego asegurar que si es elegido por los vecinos una de sus primeras acciones será a través de un decreto suspender con las fiestas que lleva a delante el departamento.

El candidato a intendente subrayó que su gestión se caracterizaría por trazar fuertemente las prioridades, lo que verdaderamente necesita el departamento, sus vecinos. En ese sentido, señaló: ‘voy a comprar focos que las plazas y las calles necesitan, voy a pavimentar calles que hace años piden pavimentarse, voy a tener los camiones recolectores limpios, en condiciones’.

Ibarra calificó de ‘dramático’ a la actualidad que vive Rawson. A esta situación se la atribuyó no solo a la actual gestión, sino a los demás intendentes que vinieron después de él. 'Los políticos no tienen los pies en la tierra, no están con la gente, se fueron al carajo. No digo nada fuera del otro mundo, sino que las prioridades son las calles, los focos, los camiones de limpieza', manifestó el candidato a intendente por el frente San Juan por Todos.

Por último, el candidato se sinceró en la entrevista asegurando que no se esperaba tener la posibilidad de volver a postularse a candidato a intendente. ‘Siento un cariño, un compromiso con la gente, me siento seguro, estoy convencido de que voy a a ser intendente a partir de diciembre de este año’, cerró.