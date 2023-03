Eduardo Cerimedo: ‘Yo no busco trabajo en la política, busco cambiar realidades’

El miércoles en el programa Es lo que Hay estuvo Eduardo Cerimedo, uno de los candidatos a intendente del Frente Unidos por San Juan. El empresario se presentó y contó porque decidió volcarse a la política. 'Yo quiero cambiar esta realidad, y para ello se necesitan ciudadanos de bien, y por eso me decidí. Se lo propuse a Marcelo Orrego, a Enzo Cornejo y ellos me dieron la posibildiad, me apoyaron e impulsaron. Yo no busco trabajo en la política, busco cambiar realidades, y para eso hay que estar en un lugar de importancia para cambiar cosas, dar un mensaje. Hay que involucrarse para hacer un cambio'

Cerimedo contó que en su juventud siempre tuvo vínculos con la militancia e inquietudes en la politica. 'Estuve en el consejo de estudiante, consejo directivo, pero también participe en la campaña de Roberto Basualdo. Esa fue mi primera y única experiencia, y después gracias a Dios no participe más y me dediqué a la parte privada', contó sobre como se le despertó su vocación política.

Además, el candidato a intendente señaló que los desastres econócomicos lo llevaron a involucrarse. 'Es que me cansé de ser Rambo de Whastapp y de Facebook, que solo escribe y critica. Si no nos involucramos los ciudadanos de bien y no empezamos a participar no vamos a cambiar nada, las realidades se cambian desde las estructuras. Es decir, trabajando desde un partido político', sostuvo

Incluso agregó: 'El peronismo en la provincia siempre está polarizando la elección. Si no es Uñac- Gioja, es Baistrocchi- Lorenzo, y la veradad es que son todos lo mismo. Se apropian del Estado. Y la gente se está dando cuenta'.

Consultado sobre la actual gestión, Cerimedo manifestó: 'Siento que se perdieron tres años de gestión, que casi pasaron desapercibidos'. Luego la calificó como poco trasparente y con sobervia de parte de sus autoridades. 'Las obras que no entendemos y que no sabemos cuanto vale. El cartel de la obra no dice cuánto va a costar. Son obras totalmente electorales', sostuvo.