Colombo: ‘Los vecinos nos piden un cambio y no solo para Capital, sino para la provincia’

Este miércoles, a menos de dos días del cierre de campaña y comienzo de la veda Rodolfo Colombo fue uno de los invitados de Es lo que Hay. El candidato a intendente de Capital por Cambia San Juan se explayó en el programa de Canal 13 sobre los proyectos y ejes en los que se basará su gestión en caso de ganar.

‘El domingo le pedimos a la gente que vaya a votar y que elija un cambio para Capital y a Marcelo en la provincia’, expresó Colombo. Quien además contó que en las caminatas con lo que más se encontraron fue con capitalinos que les pidieron que ganen para que instrumenten un cambio.

Sobre la confirmación de las elecciones parciales en la provincia por parte del Tribunal Electoral, Colombo alertó que hay muchas personas que están confundidas. A ellos luego se dirigió y les pidió que fueran a votar sin miedo y que no corten boleta. ‘Pongan el voto entero de Cambia San Juan porque el cambio tiene que ser entero. Pongan el voto como está porque, aunque aparezca la cara de Marcelo no se anulará, aunque este una categoría que no contabiliza’.

Sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones a cuatro días de realizarse dijo que le dolió lo que hicieron. Al mismo tiempo que aprovechó para pegarle al Gobernador Sergio Uñac, a quien acusó de poner en vergüenza a la provincia con su capricho. ‘Si hasta un estudiante de secundario puede darse cuenta que tres mandatos te permite la Constitución, cuatro ya no te lo permite’, cerró duramente.