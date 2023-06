Andino: ‘La gente vota proyectos, por eso el 2 de julio vamos a ganar’

El miércoles en el programa Es lo que Hay estuvo Cristian Andino quien habló de las elecciones que se vienen en el horizonte cercano. Sobre el domingo 2 de julio el candidato a vicegobernador aseguró que Vamos San Juan obtendrá la victoria, y que lo que se los asegura es que los sanjuaninos y sanjuaninas ya se expresaron en las urnas el 14 de mayo y la respuesta fue que triunfaron en el 70% de los departamentos.

Para el intendente de San Martín el hecho de que el 70% de los intendentes respondan a Sergio Uñac, y por consiguiente a la fórmula que integran Rubén Uñac y él, hace que el resultado del próximo 2 de julio sea una victoria segura sobre las demás subagrupaciones.

‘La gente vota proyectos, vota equipos, y si más del 70% de los intendentes son nuestros, el 2 de julio vamos a ganar’, manifestó para argumentar lo que antes había explicado en el programa de Canal 13.

Además, durante toda la entrevista se aseguró de remarcar que la fórmula que conforman con Rubén Uñac es la garantía de continuidad de lo hecho en estos siete años y medio por el gobernador Sergio Uñac. ‘Rubén tiene una impronta distinta, y seguro eso pesará, pero lo demás seguirá igual, con el compromiso que nos deja la gestión del gobernador y su mandato de buscar siempre la mejoría, más trabajo, más desarrollo de las industrias, más expansión en todos los sentidos’, remarcó Andino.

‘Nosotros llevamos el mensaje de la gestión de Sergio Uñac, de esta fuerte apuesta a la inversión pública, a la poca desocupación. Por eso queremos asegurarle a los sanjuaninos que seremos la continuidad del proyecto que inició Uñac’, manifestó el sanmartiniano.

Por último, Andino señaló que todavía no deciden a que fórmula apoyarán a nivel nacional. ‘Estamos con la cabeza en el 2 de julio, a eso lo vamos a discutir con el equipo en los próximos días’, contó. Sobre las candidaturas a diputado y senador, el uñaquista aseguró que por una cuestión de convencimiento con su candidatura a vicegobernador no será candidato ni a senador ni a diputado. ‘Si quieren se los firmó ya acá, no lo voy a hacer’, sentenció.