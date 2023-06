Marcelo Espósito pidió que Sergio Uñac sea candidato a Senador

‘No podemos perder el liderazgo y la experiencia de Sergio Uñac en la Argentina que viene, porque gane quien gane el año será complicado’, manifestó Marcelo Espósito el pasado miércoles en su paso por Es lo que Hay. De esta forma, el Subsecretario de Gobernación aseguró que el Gobernador debe ser candidato a senador en las próximas elecciones nacionales.

Para el dirigente justicialista el mandatario pocitano debe ser candidato a senador en las elecciones. Sin embargo, al ser consultado por si el Gobernador tenía tomada ya la decisión, Esposito señaló que no sabe, ‘pero por lo que veo está totalmente enfocado en el 2 de julio’, señaló.

El Subsecretario de Gobernación destacó el resultado obtenido por San Juan por Todo el pasado domingo 14 de mayo. En esa línea, aseguró que las dos subagrupaciones que lo integraron jugaron a ganar. ‘No me cabe duda que José Luis Gioja y Fabián Gramajo jugaron a ganar, y está bien porque respetaron a su electorado, pero no se puede decir lo mismo de Unidos por el Cambio’, manifestó.

Espósito siguió pegándole a la oposición señalando que ‘utilizaron la Ley SIPAD que tanto desmotaron para jugar con cuatro subagrupaciones y tres de ellas no consiguieron ni diputados ni concejales’. En este sentido, el dirigente apuntó contra Eduardo Cáceres, Marcelo Arancibia y Sergio Vallejos acusándolos de ser decorativos en las elecciones, puesto que solo la fórmula Orrego-Martín sacó todo adelante.

‘Quizás jugaron a ganar, pero la gente dejó claro que entendieron que no jugaron a ganar’, sostuvo Espósito. Quien además señaló que los candidatos que se presenten a gobernador y vice no deberían presentar también para senadores u otros cargos en la elección nacional, ya que eso sería traicionar a su electorado, y si bien no es ilegal, porque así el Tribunal Electoral lo permite, no está bien moralmente.