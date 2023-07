Recambio en Angaco: “Aún no tenemos información sobre las finanzas del municipio”

El intendente electo de Angaco José Castro, pasó esta noche por Es Lo Que Hay, apuntó a la actual gestión de Carlos Maza Peze por el presupuesto.

“No es normal no tener información”, dijo y agregó, “Maza Peze está gobernando con un presupuesto del 2022 habida cuenta de que el de 2023 aún en comisión de Hacienda y Presupuesto del Consejo Deliberante”.

Al respecto dijo que desde el Concejo Deliberante le han enseñado la documentación de los proyectos que están en comisión y que desde hace un año no reciben respuesta por parte del Ejecutivo municipal.

“Cuando envías un proyecto de presupuesto al Concejo Deliberante, desde allí cada uno de los bloques hace una parte con pedidos de informes por escrito”, explicó. En relación a estos pedidos aseguró que no han sido contestados, “esos presupuesto no tienen despacho de comisión por lo tanto no han sido tratados”.

Critico que la gobernación se ejecuta sin intervención del órgano legislativo de la comuna, “en ese contexto se está ejecutando un presupuesto arriba de 1.300 millones de pesos para el año calendario, sujeto a un decreto de prórroga de puño y letra de la intendencia”, finalizó.