Fabián Martín: 'Debemos tener un sistema electoral moderno y diferente'

Este miércoles el único invitado del programa Es lo que Hay fue Fabián Martín, quien después de que bajara la espuma del triunfo del domingo se refirió a un tema puntual al que en campaña con Cambia San Juan prometieron cambiar.

El vicegobernador electo, que tendrá que tomar la dirección de una Cámara de Diputados donde Juntos por el Cambio será minoría, aseguró que una de sus prioridades será cambiar la Ley de Lemas a la cual describió como ‘nefasta, tramposa e institucional’. Luego expresó: 'Debemos tener un sistema electoral moderno y diferente'

'Sabemos que hay algunas vicisitudes que sortear. Sabemos que vamos a ser minoría en la Cámara de Diputados, y más que nunca vamos a tener que buscar diálogos para llegar a consensos, pero también soy optimista desde ese punto de vista, a pesar de que se que no será una cuestión fácil. Pero soy optimista porque vamos a plantear cosas razonables, cosas que tienen lógica, y descartamos que los 36 diputados electos tienen buenas intenciones y quieren lo mejor para la provincia', sostuvo Martín.

Luego aseguró que 'charlando, dialogando' buscarán poner fin a la Ley SIPAD. 'La Ley de Lemas no es beneficiosa para nadie, pero especialmente no es beneficiosa para la gente, porque le complica la existencia a la hora de votar, porque entrar a un cuarto oscuro y tener diez candidatos a gobernador y veinte candidatos a intendentes por departamentos es una locura. Para mi le complica la vida a los sanjuaninos. No es conveniente para nadie'.

Martín señaló que las Lemas son perjudiciales para los oficialismos que ganar, porque un intendente que ganó en su departamento solo contará con el 22% de los votos. Además, el Jefe Municipal de Rivadavia puso de ejemplo un Consejo Deliberante en el cual de 10 concejales, la mayoría pueden ser de un mismo color político, pero de diferentes sectores, por lo cual se armarán ‘internas feroces’

'Hay que cambiar el sistema electoral, nosotros vamos a proponerlo. Pero tenemos que tener la mayoría para poder lograr la eliminación de la Ley de Lemas, no hace falta hacerlo por ordenanza, e inclusive estaría mal hacerlo', sostuvo Martín. Para cerrar asegurando que no descartan volver a las PASO, pero que tienen en carpeta otras alternativas.