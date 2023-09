Gattoni deslizó que la provincia estaría cumpliendo con el bono gracias a la paritaria

El vicegoberndaor, Roberto Gattoni fue otro de los invitados de Es lo que Hay que analizó el impacto de las medidas económicas que lanzó el ministro Massa. El ex ministro de Hacienda señaló que cada provincia debería poder analizar su caso particular a la hora de elegir pagar o no el bono de $60.000 a los empleados públicos. Al mismo tiempo, deslizó que la provincia estaría cumpliendo con el refuerzo de manera anticipada.

Gattoni explicó que gracias al último arreglo con el sector sindical en el marco de la paritaria que cerró a mitad de agosto, donde el incremento fue de un 30%, el Ejecutivo local ya habría hecho frente a la medida más polémica de las lanzadas por el candidato a presidente de Unión por la Patria el domingo 27 de agosto.

Sin embargo, señaló que el gobernador Sergio Uñac y la ministra de Hacienda, Marisa López están analizando la situación, a la espera de la resolución final. 'Se está analizando en que condiciones queda la provincia, luego de que acaba de entregar un aumento del 15%', puntualizó.

'Son cuestiones difíciles, porque a pesar de ser una medida tan igual para todos, genera asimetrías. Esta pasando que hay provincias que no lo van a pagar, hay provincias como Santiago del Estero que han establecido un bono que va más allá de lo que dicta este bono nacional, y nosotros que venimos teniendo un acuerdo paritario en el mes de agosto, por lo que se superpone, por lo que estamos analizando cuá es nuestra situación', explicó Gattoni.



El vicegoberandor y ex ministro de Hacienda de la provincia apuntó a esperar a que salga el decreto, para que la medida sea oficial y se conozca la letra chica.

Consultado sobre si las muy posibles visitas a la provincia del presidente Alberto Fernández y el ministro y candidato, Sergio Massa para el lunes 4 de septiembre generarán rispideces o tensiones, Gattoni señaló que deben respetarse las situaciones de cada una de las provincias. 'Cada provincia sabrá en que condiciones se encuentra, en el caso nuestro tenemos una paritaria recién acordada', sostuvo.

En cuanto al bono para los trabajadores pertenecientes al sector privado, el vicegobernador consideró que la medida es buena. Sin embargo, señaló que el problema se generará cuando las Pymes y micro Pymes deban deducirlo de los aportes patronales, situación que ve difícil, puesto que el impacto para estas pequeñas empresas sería grande.