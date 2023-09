Gioja sobre la foto de unidad: ‘Si comerme un sapo sirve para que gane Massa, no tengo problema en comérmelo'

El jueves en el Hotel Viñas del Sol desde las 10:30 se dará la tan esperada foto de unidad, entre Sergio Uñac y José Luis Gioja. A horas de que se produzca este encuentro, el diputado nacional y líder de Lealtad Justicialista pasó por Es lo que Hay, ratificó que la postal será una realidad, asegurando: ‘Si comerme un sapo sirve para que gane Massa, no tengo problema en comérmelo’.

El ex gobernador destacó que ‘jugará a muerte’ como siempre lo hizo porque es peronista. En varios puntos de la entrevista destacó que el gran objetivo en el horizonte es que el domingo 22 de octubre resulte ganadora la fórmula de Unión por la Patria. Inclusive, cuando le insistieron sobre si haría campaña para que el gobernador y líder del PJ sea electo senador, el experimentado dirigente señaló sin dudarlo: ‘Soy peronista y me debo a la lealtad’.

Gioja dejó en claro que para él ‘unidad no es uniformidad’. En esa línea, el referente del justicialismo local señaló que ‘en política se puede tener diferentes visiones, pero poder estar en la misma cúpula’, para inclusive añadir: ‘Hoy tengo la obligación de que nos vaya bien, de que Sergio Masa sea presidente y Agustín Rossi vicepresidente’.

‘Voy a jugar a muerte, como siempre lo hice, porque soy peronista, porque quiero a la celeste y blanca, y porque creo que la institucionalidad esta en peligro, la democracia está en peligro. Me preocupa el discurso del odio, es parecido al nazismo, y este tipo (por Milei), tiene un discurso parecido’, precisó el diputado nacional.

Luego, Gioja insistió en la unión del peronismo sanjuanino de cara a las Generales de octubre. ‘Hace falta alinear todas las voluntades que quieren que Unión por la Patria triunfe en octubre, para que Sergio Massa sea presidente y Agustín Rossi el vicepresidente’, señaló el ex gobernador, confirmando una vez más que será parte de la mesa de Massa presidente.

Tras señalar que Unión por la Patria en la provincia debe alinear voluntades para obtener el resultado esperado en octubre, y así recuperar una provincia, el líder de Lealtad Justicialista reconoció que en las PASO de agosto no vieron venir al ‘elefante’, que fue la ola violenta de la mano del liberalismo de Javier Milei.

‘Nadie se preocupó por él, creíamos que iba a andar entre los 20 puntos, como no era un competidor fuerte, dijimos déjalo, y ahí están las consecuencias’, expresó Gioja, para luego

El diputado nacional reconoció la derrota propinada por el triunfo de Olivera, al mismo tiempo que señaló que desde el PJ deben hacerse cargo del voto bronca de la gente, a la cual los dos últimos gobiernos la defraudaron. En ese sentido, aseguró que en la campaña presidencial se debe ofrecer ‘esperanza con medidas creíbles’

Luego, el diputado nacional ahondó sobre la candidatura de Milei: 'No lo vimos, desde la política. Y su acierto fue que eligió el enemigo justo, porque confunde la política con la politiquería. Porque la casta es la politiquería, y eso lo hace él. Ese yo te doy vos me das no va, hay que hacer política'