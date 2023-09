Achem aseguró que la verdadera bandera del cambio es Bullrich

Si no es en octubre, tendrá que ser en instancias de balotaje, pero los sanjuaninos necesitan que Patricia Bullrich se la próxima presidenta. Así lo visualizan y necesitan los dirigentes sanjuaninos de Juntos por el Cambio (JXC), según señaló Emilio Achem en su visita a Es lo que Hay, quien además afirmó que la única bandera de cambio en el escenario electoral está representada por la ex ministra de Seguridad.

El candidato a senador por JXC remarcó la importancia de que la gestión de Marcelo Orrego en el sillón de Sarmiento, que tendrá su puntapié inicial el 10 de diciembre, cuente con la ex ministra de Seguridad comandando los destinos de todos los argentinos y argentinas. Por lo que, en ese sentido, le explicó a los votantes locales, que con Bullrich como presidenta, el gobierno del santaluceño en la provincia estará más que bien acompañado.

Aunque reconoció que el 13 de agosto, la mayoría de los sanjuaninos y sanjuaninas eligieron un cambio radical, votando a Milei, la mano derecha del gobernador electo indicó que ellos son el verdadero cambio y que en el corto plazo, con Orrego como gobernador, todo puede mejorar en la provincia.

A su vez, el candidato a senador señaló que hay un buen porcentaje de votantes que saben que lo que votó en agosto no lo volverá a votar en octubre, ya que saben que las cosas que promete Milei, son casi imposibles de llevar a cabo. 'Muchos saben que sus formas de decir las cosas no coindicen con la posibilidad real de ejecutar', señaló.

La mano derecha de Orrego aseguró que no es ni será sencillo combatir el discurso 'encantador de sirenas' de Javier Milei. Luego amplió explicando que desde JXC deben respetar la voluntad popular. 'No hay que desvalorizar la inteligencia de la gente que lo eligió el 13 de agosto, lo eligió por algo dando un claro mensaje. Y eso no se puede ignorar o tomarlo como ignorantes que no saben nada de política, se creyeron el verso. Yo no soy de esa idea, soy de los que creen en que la gente sale y escucha, y que hay una gran desesperanza y una necesidad de soluciones rápidas', sostuvo.

Por otro lado, el orreguista expresó: 'Nosotros tenemos la certeza de que es la Justicia Social la forma de distribuir, pero también las formas de distribuir las cargas de la crisis. En este caso, a los sectores que están económicamente más fuertes, a los que le fue bien durante esta crisis, habrá que empezar a retocarles. Hay que sacar medidas que nos permitan que la economía empiece a generar empleo, mejoras económicas',

Para Achem el reacomodamiento del gasto público debe venir desde la política. En ese sentido, el candidato a senador explicó que el recorte vendría por el lado de la reducción de ministerios, la baja de los cargos políticos, la baja de viáticos, choferes, movilidades.