Techo y trabajo: los dos pilares que busca fortalecer Castro en Angaco

José Castro, intendente de Angaco pasó por Es lo que Hay para hablar de la que está siendo su tercera gestión. El Jefe Comunal dejó en claro que el objetivo máximo para estos 4 años, será fortalecer, dentro de lo que la coyuntura nacional lo permita, los pilares de techo y trabajo para los angaqueros.

Para el intendente, el ideal a perseguir es que el angaquero quiera quedarse a vivir en el departamento porque tiene su casa propia y tiene un empleo que le permite desarrollarse y crecer. En ese sentido, señaló que en sus dos anteriores gestiones, cuando gracias al fuerte apoyo del Gobierno provincial de aquel entonces, y con otras coyunturas nacionales, pudieron construir muchas viviendas, lo que fue una amplia solución para muchas familias. Puntualmente destacó que el avance de la construcción de viviendas se pudo lograr gracias una evolución del pensamiento social. Es decir, que fueron los mismos angaqueros quienes cambiaron el chip y demostraron las ganas de crecer, y luego estas ganas fueron apoyadas por la política.

‘Si la sociedad evoluciona y la gestión política no acompaña, no se termina de evolucionar’, marcó. En ese punto, indicó que en la anterior gestión, a cargo del bloquista Carlos Maza, no se notó esa evolución desde el sector político.

Siguiendo con el tema de la construcción de casas, Castro aseguró: 'En Angaco se ha demostrado que se pueden construir viviendas. Pasamos a ser un departamento de tercera categoría a uno de segunda categoría. Fue una evolución social, porque la sociedad está dispuesta a crecer’.

Una de las grandes, quizás la más grande, piedra en zapato que Catro sabe que tiene por delante en sus cuatro años de gestión y que pueden atentar con sus objetivos, es la falta de gestión nacional a la obra pública y al incentivo para que el sector privado crezca. Sobre ese escenario actual precisó: 'Cuando falla lo administrativo y falla lo financiero es una secuencia de lo económico. Obvio que impacta, porque deberíamos estar construyendo viviendas, las cuales no se pueden construir por falta de financiamiento. Por otro lado, deberíamos tener líneas que apunten a que nuestros jóvenes, nuestros industriales, nuestros productores y sobre todo los emprendedores puedan financiar sus proyectos para generar el tan ansiado trabajo en la parte privada'

El Jefe Comunal angaquero señaló que, si bien el Gobierno Nacional apunta contra todo el aparato público, está descuidando enormemente al sector privado. 'Si no generas nada para que el trabajo privado vea la luz, entonces no haces ni el público ni el privado, por lo que falla lo económico y en consecuencia lo financiero', expuso.