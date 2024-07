Martín a fondo contra Uñac y como será la reforma electoral provincial

Fabián Martín, vicegobernador de la provincia de San Juan, visitó el estudio de Canal 13. En entrevista con el periodista Gastón Sugo, al aire de Es lo que Hay, dio su opinión respecto a temas de suma importancia, como la reforma del código electoral.

Además, dio detalles sobre los primeros meses de gestión, junto al máximo mandatario sanjuanino, Marcelo Orrego. Entre otros temas, se refirió a la Ley Bases, RIGI y postura del senador Sergio Uñac, frente a la norma en debate.

Gaston Sugo: - Sorprendió el voto de los dos senadores de Unión por la Patria sanjuaninos y hubo un cruce. El gobierno de ustedes, tanto Marcelo Orrego cómo usted, Fabián Martín, se vieron sorprendidos, sobre todo por el voto de Sergio Uñac y él salió a contestarles al otro día. Ahora, a ver esto me sorprendió por eso le quiero preguntar Martín primero ¿usted estuvo detrás de las marchas anti mineras y carpas de Jáchal?, se lo pregunto.

Fabian Martin: - Le digo la verdad que me sorprendió que votara en contra, más precisamente porque podía votar en contra del proyecto general, pero votar a favor en particular como lo hicieron los diputados nacionales.

Pero la verdad es que la respuesta que dio el actual senador Uñac, la entiendo menos que a su manera de votar. No entiendo porque nosotros no hemos armado marchas, ni carpas en contra de la minería. No sé de dónde saca eso, pero además no explica porque votó en contra.

GS: - Sale a cruzarlos, sale a cruzarlos a Orrego y a usted.

FM: - No da explicaciones.

GS: - No da explicaciones y lleva la discusión a otro nivel.

FM: - Pero yo dije ante la pregunta de un colega suyo, que me había sorprendido porque él ha sido gobernador y él sabe todo lo necesario que es tener un incentivo de esta naturaleza. Que puede ser mejorado el RIGI, seguramente sí, pero es muy importante que esto esté aprobado, por suerte lo está.

Creo que la discusión no da para más. Es decir, está bien ese twitter, pero veo inclusive cosas que no son, que se crearon en contra del trabajo de la minería. Se crearon al principio, en el 2000, pero después se fue desvaneciendo porque no hubo gestión, porque no se inauguró ningún proyecto minero desde hace más de una década. Entonces no coincido para nada en la respuesta del ex gobernador, creo que no da para más.

GS: - ¿No está buscando centralizarse en escena?

FM: - No, no sé, eso lo tiene que responder él, pero no sé. Simplemente, me parece que como ex gobernador podría haber votado en particular a favor al menos, pero no sucedió, es una pena.

GS: - ¿Ustedes tienen contacto con los diputados nacionales, entiendo con los de J x C (Juntos por el Cambio) si, pero con los de Unión por la Patria, tomando en cuenta que votaron a favor en primera instancia y ahora lo deben volver a hacer?

FM: - Tenemos contacto, pero yo particularmente por este tema no he hablado. Hablamos con Walberto, con Fabiola Aubone. Tenemos un contacto normal, con respeto, como corresponde.

GS: - Ellos ya votaron afirmativamente, ¿seguirán en eso o cree que van a cambiar el voto?

FM: - Ojalá que se mantengan en el voto y que pueda resolverse. Sin lugar a dudas, esto es muy importante para la Argentina, no sólo nada más por el RIGI, sino la Ley Bases.

La Ley Bases es una herramienta muy importante para el gobierno nacional. Ojalá que se pueda obtener a través de ella soluciones, cómo se les ha dado a todos los presidentes democráticos durante los últimos cuarenta años. Se les ha dado la oportunidad de tener un paquete de leyes, para poder gobernar y esperemos que esta no sea la excepción. Y ojalá que ya se concluya con la aprobación con aquellas modificaciones, que se hagan en la Cámara de Diputados.

GS: - Dr. Martín, arrancamos el segundo semestre del año, ¿está previsto tratar en lo que resta del año los tres temas puntuales: reforma del código electoral, declaración de necesidad de enmienda de la Constitución por el tema electoral y modificación del Consejo de la Magistratura.

FM: - Estamos al menos con los primeros pasos de la reforma del código electoral y el tema del consejo de la Magistratura. Estamos trabajando en esos dos puntos, estamos dialogando.

En el tema del código electoral, nos dejó la pelota picando el gobernador, cuando fue al inicio de sesiones. Él nos dijo: ‘entiendo que la Ley de Lemas no es buena, hay que cambiarla, y dejo esta tarea a nuestra Cámara de Diputados’. Tiene que haber diálogo para que salga la mejor ley, si lo posible. Si bien hay mínimo dos diputados que tienen proyectos de carpeta, estamos todavía tratando de dialogar y que se presente un proyecto que ya tenga consenso y que podamos avanzar en el análisis de los aspectos.

En cuanto al Consejo de la Magistratura, estamos con algunas ideas, algún borrador. Si bien, no tenemos una fecha determinada, puede ser este año puede ser el que viene, es una cuestión donde nadie nos está apurando, pero es un tema realmente muy importante para mejorar lo referido a la asignación de los jueces, de funcionarios judiciales, jueces y fiscales, entre otros. Consideramos que es mejorable la actual designación.

Y el otro tema que es la enmienda, es una promesa de campaña del gobernador Marcelo Orrego y seguramente lo vamos a cumplir. Lo que promete lo cumple, o al menos como yo trata de cumplirlo, por ahí se puede o no se puede, pero seguramente nos vamos a encaminar hacia ese lugar.

GS: - Le pregunto eso porque la gente tiene que votar por el sí o por el no y tenemos un escenario el año que viene en las elecciones intermedias. Podrían utilizarse para que voten por diputado nacional y a su vez la enmienda, para no gastar más dinero.

FM: - Sí, sí, sí yo creo que cuando se da una enmienda de esta naturaleza hay que hacerla en una elección general. Es decir, en una en que se va a votar por otros cargos, no hacerla exclusivamente para la enmienda, porque sería muy cara. Y poner en molestia a la comunidad, por eso podría ser el año que viene o en el 2027. La idea es esta, volver al anterior régimen donde el gobernador Y el vicegobernador pueden ser reelegidos una sola vez.

GS: - Consulto, usted que está asignado y está administrando en el segundo poder del Estado, el legislativo. Y además tiene un rol político dentro de la Cámara, ¿cómo recaen en su espalda los acuerdos para que obviamente el oficialismo que tiene minoría, logre avanzar en los proyectos que usted requiera? En ese sentido, hoy estamos finalizando junio ¿es la misma Cámara de Diputados de siempre?

FM: - No, no es la misma, el tiempo va pasando y en este corto tiempo de 6 meses indudablemente las cosas van variando para bien o para mal. En este caso es para bien, tengan la plena seguridad los sanjuaninos, que los 36 diputados con uno o con otro proyecto, tenemos diálogo.

Nos hemos puesto de acuerdo en varios temas, a veces con un grupo, otras veces con otro grupo. No siempre los bloques estamos de acuerdo en todo, pero por suerte hay consenso en la mayoría de los temas que hemos hablado. Al principio fue difícil, por lo de los miembros de la magistratura, miembros del IPHEEN, los nombres propios, ahí fue duro, fue difícil, pero era esperable. Ya hay más amplitud, se puede agregar o quitar un párrafo y estamos abiertos a algunos proyectos que se han generado en diputados de nuestro espacio político, o que han venido desde el ejecutivo y digamos la oposición ha propuesto también agregar o quitar y han salido buenas leyes.

Me parece que ese es el camino, ojalá que sea el camino que podamos continuar durante el resto del mandato hasta el 2027.

GS: - De esta manera decodifico, su palabra es protocolar, es correcta. Desde diciembre hasta ahora lo han logrado, ¿pueden entablar acuerdos con los diferentes bloques que le han permitido llegar al punto de aprobar proyectos del oficialismo?

FM: - Claro, claro por eso le digo cuando se trata de proyectos y no de nombres.

GS: - Cuando hay nombres es más difícil.

Ahí están encasillados, pero no, se trata de proyectos que hubo en la apertura. De cada uno de los que han presentado proyectos, en una relación madura y política, hubo diálogo. Y aquí en San Juan hay una relación así, por lo menos si lo comparamos con lo que pasa a nivel nacional. Me parece que, si se quiere, hay una madurez, aunque no pensemos todos igual.