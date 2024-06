Foro de Jóvenes: San Juan recibió empresarios y emprendedores de todo el país

Este miércoles Gastón Sugo dialogó con Nicolas Alonso, Director de CAME Joven. El motivo de la entrevista fue el encuentro de empresarios joven que se realizó en la provincia.

Gastón Sugo: - En el marco del evento del Foro Joven Empresario San Juan 2024, la Cámara Argentina de la Media Empresa nos visita. Entre los visitantes que vamos a tener va a estar el titular de CAME Joven de la República Argentina. Estamos hablando de Nicolás Alonso, que es el director de CAME Joven y lo tenemos con nosotros.

Nicolas Alonso: - Buenos días Gastón, ha sido un excelente día para mí con mucho trabajo y planificando lo que va a ser este gran evento que hoy tiene San Juan y que tiene cuyo del Foro de Jóvenes Empresarios más la mesa nacional que vamos a tener en la zona nuestra porque yo soy de Mendoza y es un orgullo y una alegría enorme poder estar con nuestra mesa nacional en San Juan.

GS: - Nicolás, ¿Qué edad tenés, a qué rubro perteneces o te desempeñas o tenés la empresa?

NA: - Yo tengo 35 años y estoy en el rubro de servicios y comercio, servicio de eventos y en la parte de comercio ya hace varios años que me dedico.

GS: - ¿El Foro Joven tiene la finalidad de apuntar a los jóvenes empresarios y emprendedores?

NA: -Sí, sí, está apuntado a todo el público en general, obviamente que nosotros somos el sector de jóvenes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, pero todos somos emprendedores, cada uno tiene su empresa y también hacemos la parte gremial empresarial. Muy importante sumarse y trabajar desde estas instituciones intermedia que hoy son tan importantes en la Argentina y en cada ciudad. Yo vengo de una cámara base que es de General Alvear Mendoza, en la cual hace 11 años que participo y hoy el orgullo para mí y para todo el equipo que tenemos acá que hoy tenga un referente a nivel nacional es muy importante, pero eso se logra a través de una cámara y una federación económica con la cual yo participo y eso lo veo reflejado en San Juan también que tienen un gran equipo de trabajo con Gastón, que está hoy al frente y ha hecho un gran trabajo, Gastón Ascona con Dinominozzi que es uno de nuestros dirigentes más importantes que tenemos hoy en cuyo y que vamos a estar juntos ahora el día jueves y viernes y esto es importante destacarlo porque hay una articulación entre la parte de más grandes, de la experiencia con los jóvenes que nos enseñan desde la parte gremial y desde la parte de trabajo político que se hace de estas entidades, es muy importante.

GS: - Ahora te llevo a la realidad, Nicolás, ¿se puede emprender, se puede tener una pyme en la República Argentina en tiempos actuales, 2024 o es una odisea?

NA: -Yo hace 10 años hice una nota en un diario que es que el título decía, emprender para no depender, ¿por qué el no depender? Porque nosotros no tenemos que generar nuestra propia fuente laboral y si vos me decís, hoy es difícil emprender y ayer también y pasado también y para adelante también, pero hay un ecosistema emprendedor en toda la Argentina muy grande donde nos involucran no solamente a la parte gremial empresaria como somos nosotros, sino a la parte política, a la parte de universidades que tenemos que articular que todas las aristas trabajen con tanto la gente pública, privada, universidades, instituciones intermedia que formulen y generen proyectos por el bien de la sociedad en la cual estamos nosotros que es la sociedad empresaria de la generación de empleo genuino, de la generación de mayores empresas porque eso es lo que nos va a generar más empleo en la Argentina.

GS: - Ahora Nicolás, no es muy utópico lo tuyo porque una Argentina que nos ha demostrado en los últimos tiempos 15, 20, 30 años que ha hecho caldo de cultivo de las divisiones del sálvese quien pueda, la mía la mía y me importa nada el que esté al lado, de la grieta donde cada uno se amuchaba y trataba de defender los propios, ¿es viable lo que vos estás planteando? Ni más ni menos decir, mira nos sentemos todos acá a ver si encontramos un común denominador y en ese sentido avanzamos hacia un determinado lugar.

NA: -Desde las instituciones que represento, hoy lo estamos haciendo, estamos sentando a distintas personas dentro de la misma mesa de trabajo, dentro de CAME se viene haciendo tanto con el gobierno actual como con los que han pasado, buscando el beneficio de las empresas, IMEs que hoy representa CAME y ¿por qué no vamos a pensar que es viable? Si no nos tenemos que tomar un avión desde Ezeiza e irnos a Europa, pero me parece que hoy estamos apostando por una Argentina mejor, tenemos la oportunidad de que hay un gobierno nuevo en el cual podemos sentarnos a hablar con distintos partidos y plantearles lo que nosotros pensamos, pero para trabajar en conjunto y mejorar esta situación, porque hoy la PYME vive un momento muy difícil, pero necesitamos que hayan cambios para que, primero que las PYME no cierren y segundo para que crezcan y tengan más empleo. Y te voy a la pregunta que me hiciste, nosotros desde CAME Joven apostamos muy fuerte para que esto cambie de verdad, trabajamos con la sociedad rural, con el ajeneo, trabajamos con la CAC joven y con las distintas entidades de jóvenes que queremos que la realidad de la Argentina cambie, pero activamente desde una institución intermedia como son estas entidades que son comunitarias, que son representativas, hoy CAME tiene más de 1500 cámaras a las cuales representa y me parece que son muchos motivos para que estemos confiados y que la realidad nos demuestre que la Argentina se puede, que se puede emprender y se puede generar mucho empleo de calidad para que la sociedad y las ciudades cambien.

GS: - La última, ¿te genera expectativa este nuevo gobierno, como vos has dicho, te da ganas de apostar, de esperar, de ilusionarte?

NA: -Siempre cuando hay un nuevo gobierno, las ganas se renuevan y principalmente estoy en una entidad que es CAME, que tiene diálogo con todos los sectores políticos y eso es muy importante. Y lo que mañana y pasado se va a realizar en San Juan es una muestra de que las cosas se pueden hacer con mucho trabajo y esto lo quiero destacar porque yo sé que hay mucha gente en San Juan hoy viendo este programa, y contarles que hay una federación económica muy comprometida con los jóvenes que están trabajando y vienen hoy a proponernos, esto en realidad fue del año pasado, a que generemos una actividad en el interior que nunca había pasado y mostrar que se pueden hacer cosas en el interior. Y para mí, que vengo de Mendoza, que vengo del interior de Mendoza, es muy importante. Me parece que hay que destacarlo por el trabajo que viene haciendo la Federación y los jóvenes.

Nuevamente, invitarlos a todos a participar de este gran evento que se va a realizar en estos días en San Juan.