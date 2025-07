Rodolfo Colombo pasó por Es lo que Hay, donde habló de la acusación del presidente Javier Milei a los gobernadores, a quienes les señaló que están poniendo palos en la rueda al plan del Gobierno Nacional. El Jefe de Asesores de San Juan aseguró que esta actitud responde a una “estrategia” del mandatario de elegir un enemigo cuando se queda sin agenda, y que “ahora le tocó a los gobernadores”.

Colombo aseveró que el presidente, desde el comienzo hasta la fecha, está llevando su gestión buscando un enemigo. "Cuando se le termina la agenda avanza con buscar un enemigo como lo hizo con la casta en su momento, cuando tiene adentro gente que es de la casta. Ahora ese enemigo son los gobernadores y todos los gobernadores son malos", sostuvo.

En un tono menos combativo, el Jefe de Asesores resaltó la tarea de Guillermo Francos. Colombo definió su figura como "importante" y conciliadora" no solo para el Gobierno Nacional, sino para las gestiones provinciales, poniendo el acento en la relación que el Jefe de Ministros de la Nación mantiene con el Gobierno de la Provincia.

El hombre de Actuar San Juan cruzó al mandatario libertario por no respetar acuerdos. El hombre fuerte del Gobierno de la Provincia recordó como el presidente no respetó lo acordado con la Ley Bases, resaltando una vez más la figura de Francos. "No es así, en democracia las cosas se acuerdan y se dialogan. Esperemos que esto sirva para los temas que se han votado ahora en el Senado como aumento de jubilaciones, discapacidad y otros proyectos de ley que necesitan los gobernadores con el aporte del Tesoro Nacional y el 1% del combustible"

Colombo también fue crítico del Gobierno con el tema Vialidad Nacional. "Vos decidís cortar con el organismo nacional, pero como haces con las rutas nacionales. Nos preocupó que se eliminara la Agencia de Seguridad Vial, que vela por la seguridad vial de los argentinos. Son cosas que él decide plantearlas como quiere que sean para el Estado, pero tiene que tener una planificación para ver cómo se complementa eso con las provincias", sostuvo.

A pesar de esta serie de críticas hacia el Gobierno Nacional, el Jefe de Asesores señaló que el Gobierno de la Provincia persiste en su deseo de querer que al presidente le vaya bien, pero que su gestión económica no puede llevarla como una planilla de Excel. En ese sentido, el capitalino aseguró que en San Juan también se apuesta a tener las cuentas en orden a través de una reducción del Estado y una gestión planificada, ordenada y respetuosa de los fondos de los ciudadanos, pero que también buscan “atender atendiendo a los sectores más vulnerables que quedan en el camino"

Incluso añadió: "Eso genera un proceso en el cual los municipios tienen que dar respuestas de forma inmediata. Pasa que el ciudadano sanjuanino que necesita una solución a sus problemas, tiene primero al municipio para acudir, luego la provincia y después viene el Estado Nacional para darle respuestas"

El Jefe de Asesores criticó el corte de presupuesto a las provincias, para después asegurar que bajo este contexto que lleva un año y medio, se les hace difícil planificar, proveer situaciones que luego la realidad les cobra.

Colombo aseguró que la parte conciliadora del Gobierno Nacional, volviendo a traer a la charla a Francos, es consiente del esfuerzo y apoyo que viene haciendo el Gobierno de San Juan, desde el 10 de diciembre a la fecha. "No es que se le haya acabado la paciencia al gobernador Orrego, sino que cuando Guillermo Francos plantea que no todos los gobernadores son iguales, ya que algunos han cumplido, estoy seguro que en los primeros en que está pensando es en Orrego y la provincia de San Juan", precisó.