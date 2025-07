Tras un fallo judicial contundente que lo tuvo como protagonista, el periodista Osvaldo ‘Pajarito’ Benmuyal rompió el silencio en el programa de Canal 13 “Es lo que Hay” donde compartió sus reflexiones sobre lo que dejó la decisión del juez sobre la denuncia que le hizo el empresario Gustavo Monti, primo del exgobernador Sergio Uñac. “Uñac y Monti son los mismo”, sentenció.

El propietario de Estación Claridad tocó varios temas como la libertad de expresión, la corrupción en la política sanjuanina y las implicaciones de la reciente sentencia. El comunicador destacó que esta resolución sienta un precedente significativo en la provincia.

A una semana de conocerse la sentencia, Benmuyal admitió que, aunque no ha experimentado ninguna situación de temor o amenaza. “Nada al menos que yo sepa”, aseguró, igualmente, agregó que "puede preverse alguna situación no grata que uno va a tratar de prevenir", señaló. En ese sentido, reveló que su abogado, Marcelo Arancibia, se puso en contacto con el letrado de la parte demandante, el empresario Gustavo Monti, para realizar una exposición policial con "características especiales".

El periodista se refirió a comentarios en redes sociales y "algunas informaciones" que sugieren posibles movimientos en su contra. "Hay algunos comentarios en sus posteos de Facebook, donde la mamá de Monti me trata de envidioso, que yo obro con envidia, que soy un tipo que ha manchado el apellido y que yo también tengo familia", afirmó. Además, mencionó rumores sobre presuntos contactos de la otra parte con un policía retirado para indagar sobre su persona. "Puede ser o no cierto, pero son situaciones. Yo ando solo por la vida, si no, imaginate a esta edad o por estas circunstancias tener que buscar a alguien que te cuide", ironizó, diferenciándose de figuras políticas que, según él, sí recurren a custodias.

A pesar de no estar "preocupado", Benmuyal subrayó la decisión de ambos equipos legales de realizar la presentación judicial. "Nuestros abogados han decidido hacer una presentación por cualquier cosa que nos pase a nosotros o a algunos de nuestros allegados, el primero que tienen que buscar, lamentablemente es a esta persona", enfatizó, dejando en claro que su intención no es victimizarse. "No ando diciendo 'pobre, me van a atacar, tengo miedo'. No es la primera vez que uno hace una crítica sobre alguien".

Mirá la nota completa aquí:

Sobre el caso

El periodista destacó que este caso no solo expuso la figura de Gustavo Monti, sino que también puso el foco en su relación con el exgobernador Sergio Uñac. "Es que Uñac es Monti. Son primos segundos, y más allá de que parece que están peleados. Trabajaron bajo la misma causa y se beneficiaron de la misma teta… el Estado", afirmó Benmuyal, sugiriendo una estrecha conexión en el aprovechamiento de recursos públicos.

El litigio, que se inició por un comentario radial de Benmuyal donde afirmó "A Monti no le cierra el blanco", ha permitido sacar a la luz información que, según el periodista, la ciudadanía rara vez conoce. "¿Nosotros como llegamos a estas cosas? Nunca hemos tenido acceso a papel, muy rara vez que algún tipo te filtre algo de una oficina pública porque todo esto lo encriptan, lo miran ellos y no salen", explicó. Sin embargo, en este proceso judicial, con el respaldo del abogado Arancibia, se logró presentar pruebas contundentes. "Hemos llegado a papeles, a las boletas que yo he mostrado, a las pruebas que hemos presentado", dijo, detallando oficios enviados a los 19 municipios y pedidos de informe a entidades como el Registro del Automotor y Migraciones.

Benmuyal reveló que la defensa de Monti, a cargo de Castro Gabaldo, intentó un cambio de estrategia en la audiencia, pasando de presentarlo como un "gran empresario prestigioso" a un "humilde trabajador". No obstante, el juez Royán, autor del fallo, se valió de los argumentos iniciales de la defensa y de las pruebas presentadas para considerar a Monti como una figura pública y justificar el fallo. "El juez se ha ocupado de decirle usted es una figura pública y se lo ha demostrado, agarrándose del argumento de lo que él mismo dijo al principio de las audiencias, escrito, con fotitos y todo, está en la demanda que le hace", puntualizó Benmuyal.

Las pruebas incluyeron, por ejemplo, una voluminosa carpeta de contratos con el municipio de Calingasta, que mostró un barrio sin terminar, y boletas de facturación por comisiones, como una de 13 millones de pesos en 2022. "Yo dije 'Oh my good acá pasa algo'", recordó.

La corrupción como motor y la pandemia como "click"

Benmuyal confesó que la corrupción en San Juan ha sido una fuente constante de fastidio y tristeza. "Por ahí me digo a mí mismo por qué no hago un programa de sorteo y me quedo callado, pero hay cosas que pueden más", expresó, refiriéndose a la indignación que le genera la impunidad. "Estos tipos te forrean y se creen que se pueden llevar todo el mundo por delante".

Un punto de inflexión en su carrera, según sus propias palabras, fue la pandemia de COVID-19. "A mí el click me lo hizo la pandemia", sostuvo. "Cuando me di cuenta de que todo de la pandemia ha sido una mentira y era el único que lo decía y uno de los pocos que lo sigue diciendo". Benmuyal denunció que la gestión de la pandemia fue un "chorro de plata disfrazada de una cuestión de salud" y que sufrió presiones del gobierno de Uñac, incluso siendo acusado por la exministra de Salud, Alejandra Venerando, de atentar contra la salud pública. "Ahí me hizo el click y me puse insoportable y ahí terminó con todo esto", sentenció.