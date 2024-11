Hasta octubre, las exportaciones de San Juan crecieron un 30%

El presidente de la Cámara de Comercio Exterior, Antonio Giménez aseguró el miércoles en Es lo que Hay que, hasta octubre de este año las exportaciones de San Juan crecieron un 30% en 2024. El empresario señaló que esta situación no se había producido en la provincia en los últimos diez años.

Giménez indicó que los indicadores del primer trimestre se mostraron a la suba, y que según las mediciones que han realizado hasta el décimo mes del 2024, este crecimiento se ha sostenido en el segundo trimestre. Tras una década en la que San Juan había caído de más de 2.000 millones de dólares de exportación a menos de 100 millones de dólares, la provincia experimenta un repunte en cuanto exportación, gracias a la suba de las manufacturas de origen agropecuario e industrial, con excepción de la industria minera que, según analizó el empresario exportador, tiene buenos en el futuro próximo.

El presidente de la Cámara de Comercio Exterior indicó que el crecimiento se dio entre un 28% al 30%. Mientras que el sector agropecuario tuvo un crecimiento del 28%, la industria subió un 30% en lo que va del 2024.

Giménez aseguró que, a pesar de esta levantada, no significa que los productores exportadores sanjuaninos hayan recuperado mercado. El empresario explicó que en general el crecimiento de este índice se ha dado porque estos sectores de la exportación decidieron aumentar el volumen buscando más competitividad en mercados que desde siempre han atendido.

Chile destronó a Brasil como el mercado al que San Juan más exporta. Luego del país trasandino y el brasilero, aparecen Estados Unidos y Europa, según afirmó Giménez.

Hay sectores de la producción que no han crecido como el pistacho. Giménez atribuyó esta situación a una cuestión coyuntural. En ese sentido, indicó que en 2023 tuvo un crecimiento de más del 500% el aceite de oliva, dado que la oferta de España, quien generalmente regula el mercado internacional, no estaba, pero que en este 2024 ese sector no ha tenido la misma suerte.