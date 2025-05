Según Demokratía, al 52,10% de los argentinos se le acabó la paciencia con Milei

Este miércoles en Es lo que Hay, fue entrevistado Nicolás González, director de la Consultora Demokratía, quien detalló los resultados de una encuesta a nivel nacional que se puso el eje en la paciencia que los argentinos le tienen a Javier Milei. Según los resultados de este estudio, al 52,10% de los argentinos se le acabó la paciencia que le tenía al presidente.

La encuesta arrojó resultados que evidencian el malestar de muchos argentinos y argentinas respecto a la situación económica. Al 52,10% que ya no le tiene paciencia al mandatario nacional, se le suma en contra al Gobierno, le siguen un 14,24% que le da otros 6 meses para que los cambios en la economía diaria comiencen a notarse y un 6,15% solamente le da 3 meses.

Las cifras más alentadoras para la Libertad Avanza (LLA) que arrojaron esta encuesta, es que el 9,39% de los argentinos opinan que el presidente libertario ya está solucionando la economía del país. Otra cifra que le da “hilo en el carrete” al Gobierno Nacional, es que el 18,12% expresó que le da 9 meses o más para cambiar esta crítica situación económica.

En base a estos números arrojados por esta encuesta se puede vislumbrar que 1 de cada 2 argentinos se le acabó la paciencia con el presidente Javier Milei. "El comienzo del 2025 tuvo que ver con un amesetamiento a la baja de la imagen de Milei", contó González.

Luego de las cifras de esta encuesta, el director de Demokratía hizo un análisis del derrotero del presidente Milei desde el 10 de diciembre del 2023, cuando se mostró de espaldas a la casta política y siendo aplaudido por miles cuando habló de un brutal ajuste. Ese inicio estuvo marcado por una alta imagen del mandatario libertario.

Luego, según desarrolló González, el humor de la población ha ido subiendo y bajando según los impactos que ha tenido en sus vidas la economía, principalmente ante el ajuste. Por ejemplo, el encuestador señaló que el invierno del 2024 fue duro para la alta imagen del presidente, pero a esta etapa le siguió una primavera mileista tras el achicamiento del gasto cotidiano logrado con la marcada baja de la inflación. “Por primera vez en muchos años hubo paz social a fin de año, ya que no hubo intentos de saqueos de supermercados, como sí se venían dando en años anteriores, con otros gobiernos”, precisó.

Para el líder de Demokratía, el comienzo del 2025 se dio un amesetamiento de la imagen de la alta popularidad del presidente. Se trata de una baja progresiva que está siendo originada por golpes que ha recibido el Gobierno Nacional con el Libra-Gate y otras desinteligencias cometidas por el entorno presidencial. “Esta merma de la imagen positiva de Milei no lo causó no las luchas gremiales, ni las universitarias”, sostuvo.

Nueva grieta y nuevo escenario de conflicto

González contó que tras una larga grieta marcada por el kirchnerismo liderado por Cristina Kirchner y Juntos por el Cambio, liderada por Mauricio Macri, la irrupción de Milei en la política, ha dejado casi enterrado al ex presidente de Boca y el PRO, a los que ya había absorbido en su comienzo de gestión cuando los puso a trabajar para el, algunos en puestos importantes como Patricia Bullrich.

El nuevo escenario de grieta electoral está polarizado por Javier Milei representado a la Libertad Avanza, al enojo con la política y el descontento con la economía por parte de los argentinos, y a otras expresiones de derecha, versus el progresismo, representado ampliamente por el kirchnerismo.

El director de esta consultora indicó que Milei ha elegido pelearse con CFK, dejando de lado a Macri. En esta polarización, luego del triunfo que obtuvieron en las elecciones legislativas en CABA, la estrategia se basará en el llamamiento de lo que queda del PRO y otros espacios de derecha para unírseles y así derrotar de una vez por todas al kirchnerismo.

"Lo que estamos viendo ahora es un proceso de transición donde empiezan a emerger las alternativas para Milei del 2027", sostuvo González.

En cuanto a la nueva grieta en la Argentina, González explicó que, en la actualidad, esta ya nos e configura como peronismo vs antiperonismo o kirchnerismo vs macrismo, sino los argentinos a los que le alcanza para llegar a fin de mes y los que no llegan a fin de mes.