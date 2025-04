El secretario de Seguridad, Enrique Delgado contó y explicó en Es lo que Hay, que la cartera que está a su cargo trabaja para aplicar inteligencia artificial (IA) para colaborar en el análisis de la información.

Delgado explicó que la aplicación de IA tiene como objetivo prevenir la mayor cantidad de delitos que se cometen en la provincia, mediante el cruce de información de la que disponen todas las fuerzas de la provincia y el Ministerio Publico Fiscal.

El funcionario explicó que las diferentes fuerzas de seguridad, provincial y nacionales, como el Ministerio Público Fiscal, manejan datos estadísticos, y la idea, que también es un pedido del gobernador, es fortalecer la colaboración en el análisis de la información, y es ahí donde aparecería la IA.

Incluso, el Secretario de Seguridad explicó que con todos los análisis de la información de las fuerzas y el Ministerio Público Fiscal, harán un banco de datos que estará disponible para el CISEM y las otras áreas que velan por la seguridad de la provincia, con el firme objetivo de que, sumando a la IA, se eficientice la prevención del delito en San Juan.

Por otro lado, fue consultado sobre si la apuesta de una gran ampliación en el número de cámaras de seguridad se traduciría en mayor seguridad para la provincia. El titular de la cartera de Seguridad aseguró que en realidad se trata de un análisis más complejo. "El menos delito va acompañado por una gran política de prevención", sostuvo.

El funcionario de Orrego señaló que uno de los pilares de la seguridad pública es la prevención. Por lo que, la apuesta de más cámaras de seguridad y más agentes policiales en las calles fortalece la prevención en esta materia. En este sentido, el ex Director del Servicio Penitenciario contó que en la Secretaría están trabajando con la Policía de San Juan, en todas sus jefaturas en mejorar la optimización de los recursos. "No tenemos todos los recursos que deberíamos tener, por lo que con los que tenemos, debemos lograr un funcionamiento más eficiente. Esto significa que donde haya una cámara, no hace falta que haya un efectivo policial debajo de la cámara. Es que, en esa situación, el control lo tiene que hacer el CISEM valiéndose de lo que le entrega esa cámara", afirmó.

Delgado aseguró que cuando asumió se encontró con un CISEM que tenía más de 100 cámaras sin funcionar. y con una marcada disminución de personal para la vigilancia. En los primeros días en el nuevo cargo, el titular de la cartera de Seguridad de la Provincia ordenó que se regularizara esta situación, siendo el resultado, que, en la actualidad, San Juan cuenta con el 97% de las cámaras funcionando y la suma de más personal para casi equipararse a la cantidad de estos artefactos de vigilancia.