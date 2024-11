Mientras a nivel nacional hay provincias que analizan sacar el celular de las aulas, en San Juan la ministra de Educación, Silvia Fuentes aseguró que no se puede sacar la tecnología de las escuelas y opinó que lo que se debería hacer es modernizar los recursos educativos para acompañar el proceso de constante tecnificación que vive la sociedad.

En entrevista con el programa “Es lo que hay” que se emite los miércoles de 21 a 22 por Canal 13, la funcionaria explicó que en agosto la ciudad de Buenos Aires firmó una resolución por la que se prohibió el uso del celular en el aula.

"En San Juan cada escuela, cada aula arma su contrato de convivencia con los alumnos, yo en lo personal no soy una persona de prohibir creo que tenemos que enseñar a usar ese recurso importante, pero tenemos que ser empáticos con nuestros alumnos y entender la situación".

"No se puede prohibir la tecnología en la Escuela, no se puede prohibir el celular", aseguró la funcionaria quien agregó que si ella va a un aula y le dice a los alumnos que no pueden usar el celular, “el chico se bloquea, se cierra y ese niño no va a aprender nada”.

En cambio si yo tengo un contrato de convivencia y digo hacer hoy vamos a trabajar Historia y vamos a trabajar con el celular para buscar una información, yo les voy a indicar donde buscar una información fidedigna y esa información que después la van a poder utilizar cuando yo les pida algún trabajo practico", puso como ejemplo la educadora.

Acto seguido Fuentes agregó que cómo se podrían prohibir herramientas como las inteligencias artificiales, si ya son de uso común. “Nuestros alumnos vos les das una guía y te das cuenta de que cuando te la traen la han hecho con inteligencia artificial”, aseveró la ministra.

Ante esta realidad, la funcionaria explicó que ya no es útil enseñar contenidos que los chicos pueden encontrar rápidamente en internet. “Tenemos que aprender que los chicos tengan oras habilidades para usar las tecnologías de manera correcta”, opinó.

Ante esta nueva realidad, Fuentes aseguró que realizarán capacitaciones constantes para que los docentes se puedan formar en estos temas y la inclusión de la tecnología en el aula resulte provechosa.