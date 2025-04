Luego de las acusaciones de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani, la conductora de Morfi salió por segunda vez en la pantalla de Telefe, a defender su nombre y negar todo.

Esto ocurrió durante el programa de Georgina Barbarossa y, a diferencia de la calma que mostró Lizy en el comienzo del programa de los domingos, en esta oportunidad expresó enérgica su inocencia sobre todo en lo relacionado a la trata y abuso de menores.

La supuesta acusada expresó su dolor y sorpresa de que todo surge a cuatro días de la obtención de la adopción de su hijo. Llorando a través de una comunicación telefónica, Tagliani aseguró que le quieren arruinar la vida.

“Saben que voy a demostrar que soy una persona inocente a la que realmente le quieren cagar la vida, pero no me la van a cagar, te lo juro”, dijo Tagliani a Barbarossa.

Luego agregó: “No encuentro respuesta a por qué hacen esto, no la encuentro, no creo que tenga que ver con la política, yo nunca me manifesté políticamente, no creo que sea una devolución de nada. Honestamente pienso en por qué, me carcomo la cabeza. No me comporto mal con nadie, he sido agradecida siempre, he contado episodios que no me han gustado …me acusaron de chorra y hay un video que dicen que la persona era otra. Yo nunca, jamás en mi vida hice nada de lo que están diciendo”, aseguró Tagliani en la pantalla de Telefe.