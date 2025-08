"¿Por qué me dejaste tan sola?": Gladys "La Bomba" Tucumana dejó una desgarradora carta a su novio

A dos meses de la muerte de su pareja, Luciano Ojeda, Gladys “La Bomba” Tucumana compartió una desgarradora carta de despedida en sus redes sociales. Con un profundo tono de dolor y ternura, la artista recordó a su “gran amor” junto a un video en el que se los ve felices, compartiendo un gesto romántico que hoy cobra un nuevo significado.

El clip, grabado el pasado 8 de marzo durante el Día de la Mujer, muestra a Ojeda sorprendiéndola con un ramo de flores mientras ella lo recibe con una gran sonrisa. “¿Por qué me dejaste tan sola?”, escribió Gladys, visiblemente conmovida, al pie de la publicación. “Así de mucho nos amábamos… Era un amor digno de película, con un final devastador para mí”, expresó en el mensaje.

En la carta, la cantante tucumana se refirió a Ojeda con apodos llenos de afecto como “mi turco bello”, “mi esposo del alma” y “mi gran compañero”, dejando en claro la intensidad del vínculo que los unía. También rememoró con humor y emoción el momento del video: “Así de nerviosa y tarada me ponía... Me daba vergüenza que me regalaras flores solo porque te acompañaba a buscar tu medicación. ¡Mi amor! Esto fue hace nada… para mí fue ayer”.

Gladys reconoció que en ese entonces no comprendía el gesto, pero que ahora todo cobra sentido: “Querías llenarme de recuerdos maravillosos, de esos que solo dejan los que aprenden a amar de verdad”. Luego, con el corazón abierto, se lamentó: “No sabés cuánto me cuesta que no estés. Solo Dios sabe lo que estoy viviendo sin vos. Ninguno de los dos nos merecíamos este final”.

La lucha de Luciano Ojeda contra el cáncer

Luciano Ojeda tenía 36 años cuando fue diagnosticado con un tumor abdominal tras un chequeo de rutina en 2023. Aunque inicialmente fue operado con éxito, meses más tarde le detectaron un segundo foco cancerígeno que avanzó con rapidez.

La relación con Gladys había comenzado en 2022 y atravesó algunos altibajos. Sin embargo, en la etapa más difícil de la enfermedad, la artista decidió acompañarlo y estar presente en todo momento, equilibrando su carrera con el cuidado de su pareja.

Luciano falleció el 19 de mayo. Desde entonces, Gladys no dejó de recordarlo públicamente y en esta última carta lo definió como “el mejor, el más valiente de todos los caballeros del mundo” y su “único y gran amor de la vida”.

“Ojalá te llegue al cielo esta cartita de amor”, concluyó. “Cada palabra que te digo es con todo el amor del mundo. Jamás dejo de amarte. Nunca”.