La actriz y conductora Catherine Fulop protagonizó un inesperado accidente este martes por la noche en plena función de Erreway en el Movistar Arena. Mientras interpretaba una escena junto a Camila Bordonaba, tropezó y cayó del escenario ante la mirada atónita de cientos de fanáticos.

El episodio ocurrió en un pasaje del espectáculo en el que Fulop simulaba buscar a su “hija” en la ficción. “¿Dónde estás hijita?”, preguntaba la venezolana, mientras Bordonaba respondía desde atrás del escenario. En medio del intercambio, Fulop dio un paso en falso, perdió el equilibrio y cayó desde la tarima, arrastrando incluso un televisor en su descenso.

Los gritos del público reflejaron la preocupación por su estado de salud, mientras que Bordonaba, sorprendida, exclamó un insulto en vivo. Desde el suelo y aún con micrófono en mano, Fulop intentó restarle dramatismo a lo sucedido: “¡Por suerte estoy viva!”, bromeó, entre risas.

Tras algunos segundos de tensión, la actriz logró reincorporarse y volver al escenario, donde fue recibida con humor y reproches en clave de ficción por parte de Bordonaba. “Mamá, ¡no me dejaste ni abrazarte! Esto es un papelón”, lanzó la ex Rebelde Way, mientras ambas retomaban la escena con complicidad.

El descargo en redes

Más tarde, Fulop llevó tranquilidad a sus seguidores con un video grabado desde su camarín y compartido en Instagram. “Mi gente bella, les juro que estoy bien. Estoy entera, no me pasó nada. Solo hice un papelón”, dijo, entre risas, intentando bajar el tono de la situación.

La actriz relató que la caída se sintió “como en cámara lenta” y agradeció no haberse lesionado. “Encima los preocupé a todos en el teatro”, se lamentó, aunque también pidió que el momento siguiera circulando en redes: “Sigan viralizando la caída”, cerró con humor.