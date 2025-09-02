«A las piñas», Jaime Muñoz Cantos volvió a brillar en La Voz Argentina

Nuevamente el joven sanjuanino Jaime Muñoz Cantos, volvió a brillar en el escenario mayor de La Voz Argentina en una noche especial camino a la final en “El Todos contra todos”.

Este lunes, el team de Lali Espósito volvió a presentarse con canciones solistas para conocer quiénes de los participantes debe seguir en busca del premio mayor.

De acuerdo a esta nueva etapa del ciclo, los concursantes son evaluados por su coach quien solo elige solo a tres; los restantes son evaluados por los demás jurados y el que obtiene la menor puntuación queda eliminado.

Con looks increíbles y temas especialmente elegidos para la ocasión, cada uno de los cantantes interpretó de manera única su canción. El joven padre eligió “Caserón de tejas”, canción que acompañó con su guitarra.

El lunes se presentaron Valentino Rossi, Jaime Muñoz, Lola Kajt, Alan Lez, Rafael Morcillo, Nicolás Armayor, Giuliana Piccioni e Iara Lombardi.

Casi llegando a la medianoche y luego de las canciones interpretadas, la cantante no dudó en elegir, en primer término a: Valentino Rossi, Alan Lez y Iara Lombardi.

Jaime, fue el más votados por los coachs y protagonizó un divertido momento cuando Luck Ra le regaló un par de guantes de boxeo, situación que descomprimió el momento de nervios y felicidad.

El eliminado de la noche fue Nicolás Armayor que se queda fuera de la competencia.