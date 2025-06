Tras la esperada final de Gran Hermano que se realizó este martes 24 de junio, dos exjugadores volvieron a captar la atención del público, esta vez por una nueva polémica. Se trata de Sabrina Cortez y Juan Pablo De Vigili, quienes abandonaron el lugar juntos en medio de rumores que los señalan como protagonistas de un posible romance.

La versión fue instalada por Gastón Trezeguet desde su programa de streaming Se Picó, donde dio detalles del supuesto acercamiento: “El dato me llegó clarísimo: Sabrina estaba muy a la pesca de Devi”, aseguró el ex Gran Hermano. Según relató, ella habría logrado conquistar a Juan Pablo durante la fiesta final: “No sacó las uñas, sacó lo siguiente. Se lo ganó. Hasta yo le digo que sí si se me tira encima”. Por su parte, Romina Uhrig también intervino en el debate, recordando que Sabrina ya había manifestado previamente su interés por el exjugador.

Trezeguet agregó más información picante sobre la escena que habría presenciado: “Apretaditos, apretaditos. Pásame el número, que te doy el número. Todas odiadas con Sabrina porque se lo choriceó”.

Frente a la creciente especulación, Sabrina Cortez decidió romper el silencio y responder desde su propio canal de streaming. “Tengo un video con quién me fui de la fiesta. ¡Dejen de romper las pelotas! No hago lo que ustedes quieren que yo haga”, expresó visiblemente molesta.

En su descargo, la exjugadora aclaró cómo fue su salida del evento y con quiénes se reunió, descartando cualquier encuentro íntimo con Juan Pablo: “Nos juntamos a comer. Estaban Furia, Nacho, Meli, Fefe, Mora y Lean. Era re tarde, tipo 4:50 de la mañana. Basta de inventar cosas”, detalló.

Finalmente, Cortez respondió a quienes la acusaron de haber interferido en una posible relación entre De Vigili y Romina Uhrig: “Además dicen ‘se lo robaste a Romina’. ¿Es un producto el pibe? Él decide con quién está. Dejen de flashar. No soy parte de su show”, concluyó, sin que hasta el momento Uhrig haya emitido comentarios al respecto.