Katia "la Tana" Fenocchio volvió a quedar en el centro de la polémica dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe), y esta vez no fue por la reciente y comentada eliminación de su prima Gigi, sino por un insólito cruce con otra participante a raíz de un mate... y un cepillo de dientes.

La tensión se desató cuando Gabriela Gianatassio le pidió a la Tana que se higienizara antes de compartir la tradicional infusión. El momento no pasó desapercibido para la producción, que mostró el tape completo del breve pero incómodo intercambio. “Está amargo el mate, ¿puedo tomar?”, preguntó Katia. Sin filtros, Gabriela le respondió: “No, andá a lavarte los dientes primero”.

La respuesta cayó como una bomba. Visiblemente molesta, Katia contestó: “Ya me lavé. Dejá, no me des nada”, y se retiró de la escena. Minutos después, sola frente a las cámaras, descargó su bronca: “Me levanto a la mañana y odio a todos”.

El episodio volvió a instalar la figura de Fenocchio en el debate del público y de sus compañeros, quienes ya habían manifestado cierta incomodidad por algunas actitudes relacionadas con la convivencia. Mientras tanto, las redes sociales estallaron con opiniones divididas y el hashtag #ElMateDeLaTana comenzó a escalar entre las tendencias.