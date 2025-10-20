¿Beto Casella abandona El Nueve y Rial negocia su desembarco en Bendita?

La televisión argentina vive un cimbronazo con la posible salida de Beto Casella de El Nueve, justo cuando su emblemático ciclo Bendita celebra dos décadas al aire. El conductor, quien el último año protagonizó un tenso conflicto gremial con el canal por falta de pago que lo obligó a un paro, estaría a un paso de sellar su pase a la pantalla de América TV.

Rial, el nombre que nadie esperaba para el reemplazo

Mientras Casella define su futuro, en los pasillos de El Nueve ya se baraja un reemplazo que generaría un auténtico terremoto mediático: Jorge Rial. Según reveló el periodista Gustavo Méndez, el exconductor de Intrusos y actual figura del streaming mantuvo conversaciones "informales" con las autoridades del canal.

De concretarse, Rial regresaría a la televisión de aire, un medio del que se había alejado tras su breve paso por TV Nostra en 2021, para tomar las riendas de uno de los ciclos más icónicos de la televisión argentina.

Contratos en suspenso y la batalla por las figuras

Si bien la llegada de Casella a América TV, bajo la gestión de Daniel Vila, ya tendría un contrato redactado y "listo para firmar", la formalización de su desvinculación de Bendita aún no se concreta. El propio Casella confirmó que posee un vínculo contractual con El Nueve hasta 2027, aunque el descontento por los problemas salariales lo llevó a considerar seriamente las ofertas de la competencia.

No obstante, la mudanza de Casella no sería sencilla. El título y el formato de Bendita son propiedad de El Nueve, por lo que el conductor se vería obligado a iniciar un proyecto totalmente nuevo en América.

Además, la posible partida de Beto desencadenó otra disputa: la de los panelistas. Si bien en un principio se había especulado con que Edith Hermida podría ser la heredera de la conducción en El Nueve, el periodista Ángel de Brito adelantó que Casella tiene intenciones de llevarse a varios de sus compañeros a su nuevo proyecto, y estaría negociando para que Hermida obtenga un contrato significativamente mejor al cambiar de pantalla. La novela de pases y figuras promete nuevos capítulos en los próximos días.