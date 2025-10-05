El futuro de Beto Casella al frente de Bendita vuelve a estar en duda. Según trascendió en Intrusos (América TV), el conductor mantiene tensiones con El Nueve y estaría evaluando su pase a América TV, pese a tener contrato vigente hasta 2027.

En el ciclo de espectáculos señalaron que Guillermo “El Pelado” López y Edith Hermida suenan como posibles reemplazos en caso de concretarse su salida. Además, Karina Iavícoli reveló que Casella habría puesto condiciones para mudarse: llevar a su productor general, tres editores y parte del panel, incluyendo a Hermida, con un aumento salarial del 50% para ella.

Consultado por el tema en la TV Pública, Casella no negó los rumores: “Si me mudara de canal, sería una separación dolorosa después de 20 años, pero parte de las reglas del juego”, dijo con humor, comparando su vínculo con el canal con “un matrimonio que ya no se toca”.

Aunque las negociaciones continúan, el conductor dejó abierta la posibilidad de seguir en Bendita: “Quizá en febrero o marzo estoy arrancando de nuevo acá”.

Por ahora, el pase de Casella sigue siendo una incógnita, mientras el ambiente televisivo espera la próxima jugada.