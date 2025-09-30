“Brindá por tu gorito”: Darío Barassi dedicó el Martín Fierro a su mamá

La edición 2025 de los Premios Martín Fierro tuvo nuevamente a Darío Barassi como protagonista. El conductor sanjuanino celebró con entusiasmo el galardón obtenido por Ahora Caigo, el ciclo de entretenimientos que lidera en la pantalla de El Trece y que, por segundo año consecutivo, se impuso en su categoría. El reconocimiento consolida al programa como uno de los favoritos del público y de la crítica.

Visiblemente emocionado, Barassi subió al escenario acompañado por parte de su equipo. “Se está haciendo una sana costumbre esto de ganar programa de Entretenimientos. Es el cuarto año que pasa. No lo podemos creer, estamos muy agradecidos”, expresó entre lágrimas. Y agregó: “Este programa lo amo profundamente. Me encanta hacerlo y me encantaría seguir mucho tiempo más. Es un privilegio estar acá, vivir esto con ustedes”.

Horas más tarde, el conductor recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje íntimo en el que dejó ver su costado más personal: “Amo los Martín Fierro, amo la tele desde chico. La defiendo, la laburo, la disfruto. La conducción y la televisión, más que un oficio, se volvieron vocación y amor en mi vida”.

En esa misma publicación dedicó unas líneas a su círculo más cercano: “Por último, lo más importante. Ellas tres. Lo todo en mi vida, mi sangre, mi eje, mis mujeres. Todo por y para ustedes. Son mi mejor premio, las amo con locura”, escribió en alusión a su esposa e hijas. También tuvo un recuerdo para su madre, Laura, fallecida en los últimos años: “Viejita abrite un ron Pepe donde estés y brindá por tu gorito. Te extraño y te siento cerca siempre”, expresó.

El premio a Ahora Caigo trascendió así lo meramente profesional: para Barassi fue también una reafirmación de su vínculo con la televisión y un reconocimiento que compartió con quienes lo acompañan dentro y fuera de la pantalla.