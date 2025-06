"Cansado de la vida": preocupante posteo de Diego Maradona Junior

Diego Maradona Junior, el hijo del astro del fútbol, publicó un mensaje cargado de angustia que generó preocupación entre sus seguidores. A través de un emotivo posteo en Instagram, recordó una conversación íntima con su padre y dejó entrever un momento de profunda tristeza personal.

"¿Te acordás cuando me dijiste: ‘Hijo, estoy cansado de la vida’?", escribió junto a una imagen en la que se lo ve conversando con Diego Maradona. "Yo te decía 'no seas boludo, nos falta mucha vida para disfrutar'. Como te entiendo mi vida… esto cansa mucho", añadió, en una frase que reflejó su estado anímico actual.

Este mensaje se suma a otro que había compartido días atrás, también de tono melancólico y espiritual: "Padre, recoge cada lágrima mía. Con tu amor consuélame y no te olvides de mí. Señor, hoy vengo a tus brazos porque tengo miedo".

Ambas publicaciones se viralizaron rápidamente y generaron una ola de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes se mostraron alarmados por las palabras del hijo del Diez.

Lo que llamó especialmente la atención fue que Diego Junior replicó además una serie de frases que recientemente había compartido Oscar "El Negro" González Oro, también interpretadas como señales de preocupación: “Abraza fuerte, el último abrazo no avisa. Lo que tengas pendiente, lo que te falte por hacer, hazlo porque el último baile no avisa. Ama sin medida, el último 'te amo' no avisa”.

Las publicaciones llegan en medio del revuelo mediático y judicial por la anulación del juicio por la muerte de Diego Maradona, tras la polémica actuación de la jueza Ornella Corona Makintach. En este contexto, los mensajes de Diego Junior reflejan no sólo su dolor personal, sino también la tensión emocional que rodea a la familia Maradona.