«Champagne, vino y gin tonic»: la polémica confesión de una reconocida actriz

En una noche distendida y con mucho humor, una reconocida actriz argentina sorprendió a todos al sincerarse sobre sus vicios personales. La confesión se dio en Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por El Trece, donde compartió el espacio junto a colegas Pilar Gamboa y Soledad Villamil.

Villamil fue la primera en animarse a contar una anécdota de su infancia: recordó que, con apenas 11 años, probó un cigarrillo por curiosidad junto a su prima y que la experiencia resultó desagradable. La charla encendió la complicidad en el estudio y abrió la puerta para que otra de las invitadas revelara un costado poco conocido de su vida privada.

Fue entonces cuando Julieta Díaz tomó la palabra y confesó entre risas: “Yo empecé a tomar más alcohol cuando me separé”. El comentario generó sorpresa y, al mismo tiempo, carcajadas en el piso. Intrigados, todos quisieron saber más. La actriz detalló que ese cambio se produjo tras la separación del padre de su hija, hace siete años: “Tenía 40. En la adolescencia siempre fui bastante tranquila”, aclaró.

Con humor, Díaz siguió repasando su “historial”: contó que en una época fumaba cigarrillos mentolados, que frecuentaba un boliche llamado Puerto Pirata en Libertad y Santa Fe, y que allí se divertía entre naranjadas y humo. “Después me fui del camino de los vicios y de repente me encontré primero con el vino, después con el champagne y ya después me gusta el gin tonic”, remató.

La charla dejó uno de los momentos más descontracturados del ciclo, con Villamil aconsejándole en tono cómplice: “Mejor encontrá un novio”.