¿Chau, Turquía? Mauro Icardi y 'La China' a punto del traslado

Mauro Icardi y Eugenia "China" Suárez no dan respiro a los titulares y, una vez más, han desatado una ola de especulaciones y controversia. El futbolista del Galatasaray sorprendió a todos con un movimiento inesperado: apenas unas horas después de saludar públicamente a su hija Isabella por su cumpleaños número 9, Icardi hizo las valijas, se subió a un jet privado y abandonó Turquía junto a su pareja.

El destino elegido, confirmado por el propio delantero en sus redes sociales, fue Italia. La China Suárez, completamente vestida de negro y con gorra, fue fotografiada por Icardi mientras aterrizaban, con la simple pero contundente leyenda: "Buongiorno Milano".

Este viaje express a la capital de la moda y los negocios ha puesto en alerta al mundo deportivo y del gossip, ya que los rumores sobre una posible salida del club turco se han intensificado. Se habla con insistencia de que el delantero podría estar en Italia para negociar su regreso a la Serie A, en medio del mercado de pases europeo.

Sin embargo, el revuelo generado no se limitó al ámbito futbolístico. La elección del viaje de Icardi con la mediática a Milán, en lugar de volar a la Argentina para celebrar el cumpleaños de su hija menor, desató una catarata de comentarios en redes sociales.

Una vez más, la pareja se encuentra en el ojo de la tormenta, con muchos usuarios criticando la priorización del destino fashion junto a su novia por sobre sus responsabilidades paternas en un día tan importante.