"Cocineros argentinos" vuelve a la televisión con nuevas propuestas

Después de 15 años en la pantalla de la TV Pública y un paso reciente por América TV, el clásico ciclo Cocineros Argentinos se prepara para un nuevo comienzo. El programa gastronómico regresará el lunes 15 de septiembre, esta vez en formato streaming, con la conducción de Juan Braceli y Gladys Mabel Olazar. La transmisión será de 13 a 14:30 horas y marcará una nueva etapa en la historia del envío culinario.

El ciclo había tenido su emotiva despedida de la TV Pública el 27 de marzo de 2024, donde sus integrantes expresaron la huella que dejó la propuesta en el público. “Este programa empezó como una prueba y estamos acá después de 15 años. Es muy emocionante llegar a este momento, gracias a todos los que participaron de Cocineros Argentinos”, dijo entonces un conmovido Juan Braceli.

Chantal Abad, quien se sumó en la última temporada, destacó al equipo: “Me incorporé pensando que venía a un programa emblema, hito en la televisión, y me encontré con todo lo que ya sabía que iba a pasar y con gente que vale mucho. Gracias”. En tanto, el pastelero Luciano García resumió el sentimiento colectivo: “Difícil expresar en pocas palabras 15 años. Jamás faltó el amor por lo que hacemos, por la cocina”.

Tras su salida de la TV Pública, el programa desembarcó en América TV, donde fue conducido por Maju Lozano hasta marzo de 2025. En ese cierre, la conductora compartió un mensaje en redes: “Amor, felicidad, risas y disfrute desde el primer minuto. Un hermoso desafío en mi carrera. Gracias a ustedes que nos acompañaron todos los días”.

Ahora, con nuevo formato y la misma impronta de siempre, Cocineros Argentinos busca conquistar a sus seguidores desde las plataformas digitales, apostando a la cercanía, la frescura y el espíritu que lo convirtió en un clásico de la gastronomía televisiva argentina.