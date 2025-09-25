¿Cómo pasa sus días Claudio Contardi en el penal de Campana?

A más de un mes de que finalizara el juicio por abuso sexual y otros delitos contra su exmarido, Claudio Contardi, la causa que conmovió a la opinión pública y a Julieta Prandi vuelve a ser noticia. Se ha revelado la primera fotografía del empresario cumpliendo su condena de 19 años de prisión en el Penal número 41 de Campana.

La imagen, que fue difundida por Pepe Ochoa en el programa LAM, capturó a Contardi durante un traslado dentro de la institución carcelaria hace aproximadamente dos días. La postal expone la nueva realidad del condenado y, según los detalles brindados, su estado es de un profundo deterioro.

"No come y está absolutamente deprimido"

Junto con la fotografía, se conocieron datos exclusivos sobre la situación actual de Contardi tras las rejas. Fuentes cercanas a la cárcel aseguran que el exmarido de Prandi se encuentra "muy mal" y "desmejorado", al punto de que "no come".

“Le tuvieron que pedir que levante la mirada porque está siempre cabizbajo”, detalló Ochoa, indicando un notorio estado de abatimiento. El principal motivo de esta profunda depresión serían las visitas.

Ángel de Brito sumó información sobre su entorno: "Me dicen que está muy mal y que solamente lo visitan la esposa, la hermana y los suegros". Además, reveló que la madre de Contardi está delicada de salud y solo pudo visitarlo una vez desde que se dictó la sentencia.

El periodista especializado Mauro Szeta recordó un momento de alta tensión durante el proceso judicial: “Es el mismo Contardi que, tras enterarse de la condena, lo echó al abogado en tiempo real. Hay un nivel de autoridad que no vimos en ningún juicio”, destacando la actitud desafiante que mantuvo el empresario incluso al recibir el fallo.

Con esta primera imagen, la figura de Claudio Contardi, el hombre condenado por la denuncia de Julieta Prandi, pasa definitivamente de los tribunales a los muros de la prisión.