El revuelo por la confesión de Gimena Accardi, quien admitió haber sido infiel a Nicolás Vázquez con una persona “random” y reveló que le dolió haber lastimado a su expareja, llegó a la mesa de Mirtha Legrand. La actriz contó que tras aquel episodio ambos decidieron firmar el divorcio, lo que generó un fuerte debate en los medios.

En su programa, La Chiqui escuchó la defensa de Karina Iavícoli, panelista invitada, quien justificó la actitud de Accardi al destacar que “quiso cuidar a él porque lo quiere mucho y dio la cara”, subrayando además que “rara vez se ve a un hombre pedir perdón públicamente”.

Sin embargo, la “diva de los almuerzos” no dudó en marcar su postura. Fiel a su estilo, sostuvo que “en general, una infidelidad no se comenta. Esas cosas para mí no se explican”. Y fue más allá: “Creo que está mal que haya hablado porque lo hizo quedar a él como un cornudo. Perdón, fea palabra. Pero lo siento así”, disparó, entre risas.

Con estas palabras, Mirtha dejó en claro su visión: la confesión pública de Accardi, lejos de reparar, habría expuesto y perjudicado la imagen de Nicolás Vázquez.