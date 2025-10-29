El carismático conductor nacido en San Juan, Darío Barassi, vivió un momento inolvidable durante su paso por Miami, donde tuvo la oportunidad de compartir un encuentro muy especial con Lionel Messi y Rodrigo De Paul, figuras de la Selección Argentina y campeones del mundo en Qatar 2022.

Con su característico humor, Barassi relató la experiencia en redes sociales y no ocultó su emoción. “Creo que me hice un poco de pis. No es para menos. ¡Quiero divorciarme y casarme con los dos!”, escribió divertido, dejando en claro la admiración que siente por ambos futbolistas.

“Creo que me hice un poco de pis”: Darío Barassi y su encuentro con Messi y De Paul

Acompañado por su esposa Lucía Gómez Centurión y sus hijas con quienes comparte un viaje de placer, el conductor celebró el orgullo de ser argentino frente a dos referentes del deporte mundial. “Ustedes saben que tengo menos fútbol que un gato, pero acá se juega otra cosa: emoción pura”, comentó, entre risas.

Durante la charla con los jugadores, Barassi aseguró que hablaron de todo un poco, desde bromas sobre su tamaño hasta elogios a los “pies de oro” de De Paul. También aprovechó para mencionar con simpatía a Antonela Roccuzzo y Tini Stoessel, completando una escena llena de guiños, humor y calidez.

“Creo que me hice un poco de pis”: Darío Barassi y su encuentro con Messi y De Paul

“Los admiramos, hermanos. Necesito mostrarle esta foto al mundo entero, como un fanático a lo Justin”, escribió junto a una imagen del encuentro. Fiel a su estilo, agregó entre carcajadas: “Yo, un olor a chivo fuerte porque estaba nervioso”.

Ya más relajado, Barassi cerró su relato con una dosis de gratitud y alegría: “A todos los que hicieron posible este encuentro, les agradezco mi peso en gracias. Es decir, 87 kilos en agradecimientos. ¡Qué felicidad!”, aseguró irónico.

Darío Barassi junto a Messi, De Paul, y su familia.
Darío Barassi junto a Messi, De Paul, y su familia.

Un momento simple pero cargado de emoción, en el que el humorista volvió a demostrar por qué su espontaneidad y carisma lo convierten en uno de los personajes más queridos del espectáculo argentino.

“Creo que me hice un poco de pis”: Darío Barassi y su encuentro con Messi y De Paul