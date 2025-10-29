“Creo que me hice un poco de pis”: Darío Barassi y su encuentro con Messi y De Paul

El carismático conductor nacido en San Juan, Darío Barassi, vivió un momento inolvidable durante su paso por Miami, donde tuvo la oportunidad de compartir un encuentro muy especial con Lionel Messi y Rodrigo De Paul, figuras de la Selección Argentina y campeones del mundo en Qatar 2022.

Con su característico humor, Barassi relató la experiencia en redes sociales y no ocultó su emoción. “Creo que me hice un poco de pis. No es para menos. ¡Quiero divorciarme y casarme con los dos!”, escribió divertido, dejando en claro la admiración que siente por ambos futbolistas.

Acompañado por su esposa Lucía Gómez Centurión y sus hijas con quienes comparte un viaje de placer, el conductor celebró el orgullo de ser argentino frente a dos referentes del deporte mundial. “Ustedes saben que tengo menos fútbol que un gato, pero acá se juega otra cosa: emoción pura”, comentó, entre risas.

Durante la charla con los jugadores, Barassi aseguró que hablaron de todo un poco, desde bromas sobre su tamaño hasta elogios a los “pies de oro” de De Paul. También aprovechó para mencionar con simpatía a Antonela Roccuzzo y Tini Stoessel, completando una escena llena de guiños, humor y calidez.

“Los admiramos, hermanos. Necesito mostrarle esta foto al mundo entero, como un fanático a lo Justin”, escribió junto a una imagen del encuentro. Fiel a su estilo, agregó entre carcajadas: “Yo, un olor a chivo fuerte porque estaba nervioso”.

Ya más relajado, Barassi cerró su relato con una dosis de gratitud y alegría: “A todos los que hicieron posible este encuentro, les agradezco mi peso en gracias. Es decir, 87 kilos en agradecimientos. ¡Qué felicidad!”, aseguró irónico.

Un momento simple pero cargado de emoción, en el que el humorista volvió a demostrar por qué su espontaneidad y carisma lo convierten en uno de los personajes más queridos del espectáculo argentino.