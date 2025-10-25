¡David Lebón se casó con su mánager!

A sus 73 años, el legendario guitarrista David Lebón dio el gran paso y formalizó su relación de más de 15 años con Patricia Oviedo. La boda se celebró en el Registro Civil de la calle Uruguay, en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, en una íntima y emotiva ceremonia que se transformó en una verdadera cumbre del rock y la música popular argentina.

El "sí, quiero" de Lebón y Oviedo estuvo rodeado de afecto y de algunas de las figuras más importantes de la escena nacional. La lista de invitados fue estelar: Ricardo Mollo y Marcela Morelo quienes fueron los testigos de la pareja, Charly García y su novia Mecha, Pedro Aznar, Sandra Mihanovich, Julia Zenko, Kevin Johansen y los músicos que acompañan habitualmente a Lebón.

La jornada estuvo cargada de momentos inolvidables. Uno de los picos de emoción lo protagonizó Sandra Mihanovich, quien conmovió a todos al interpretar a capella un fragmento del icónico tema "Honrar la vida".

Las imágenes que la pareja compartió en sus redes sociales revelan la felicidad del momento: sonrisas, abrazos y la tradicional foto con la libreta de matrimonio en mano.

La historia de amor de David y Pato, que nació hace 15 años tras un encuentro casual en Rosario después de un concierto, es un reflejo de su consolidada relación tanto personal como profesional. De hecho, Oviedo había utilizado sus redes recientemente para celebrar esta elección diaria de estar juntos.

Si bien Lebón y Pato optaron por una celebración sencilla pero cargada de simbolismo -priorizando a la familia, la música y la amistad-, este casamiento cierra un período de importantes hitos para el artista. Semanas atrás, el músico había presentado sus memorias, y esta boda es el gran cierre que celebra la vida, el amor y el circuito musical.

Las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño y felicitaciones para la pareja, que demostró que el amor, como el buen rock, no tiene fecha de vencimiento.