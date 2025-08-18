¿De qué murió Alberto Martín?

El mundo del espectáculo se tiñó de duelo este sábado por la tarde tras conocerse la muerte de Alberto Martín, quien falleció a los 81 años luego de atravesar un delicado cuadro de salud. El reconocido actor se encontraba internado desde hacía varios días y luchaba contra una enfermedad terminal que, con el paso del tiempo, deterioró su estado hasta llevarlo a una situación irreversible.

Pese a que su prolongada internación hacía prever un desenlace complejo, en el ambiente artístico persistía la esperanza de una recuperación, especialmente considerando que Martín ya había afrontado con entereza otras batallas de salud. En 2021 se sometió a una riesgosa operación por un tumor en la base del ojo derecho y dejó una frase que quedó grabada entre sus colegas: “Había que quitarlo o quitarlo”, una muestra de su carácter y fortaleza ante la adversidad.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el productor teatral Carlos Rottemberg, quien lo despidió a través de las redes sociales del Multiteatro con un emotivo mensaje: “Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia”.

La trayectoria de Alberto Martín fue extensa y emblemática. Debutó en el cine con apenas seis años en La muerte está mintiendo (1950) y, desde entonces, permaneció ligado de forma ininterrumpida al mundo artístico. Participó en recordados ciclos televisivos como Su comedia favorita, Gutierritos y Los hijos de López; en el cine se destacó en títulos como Yo, el mejor y Brigada en acción; y en el teatro brilló en obras como La jaula de las locas.

Lejos de retirarse, en los últimos años se reinventó en la televisión como parte del programa Mañanísima, donde mostró una faceta cercana y cotidiana como cocinero junto a Carmen Barbieri, generando un nuevo vínculo afectivo con el público.

Hoy, su partida deja un profundo vacío entre colegas y seguidores, pero su nombre queda definitivamente inscripto en la historia grande del espectáculo argentino.