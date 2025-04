"El argentino más importante de la historia": Lali Espósito habló sobre la muerte del Papa Francisco

Este 21 de abril, el mundo se estremeció con la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, anunciada oficialmente por el Vaticano a las 7:35 de la mañana. En medio del impacto global, Lali Espósito decidió hacer una pausa durante una entrevista en Luzu TV para expresar su tristeza por la pérdida del pontífice argentino.

“Es un día muy particular, hay que decir esto también. Yo me levanté re triste”, comenzó la cantante en vivo. “Como toda la Argentina, como todo el mundo”, agregó, visiblemente conmovida. Lali destacó la importancia del momento y no quiso dejarlo pasar por alto: “Más allá del chiste y de pasarla bien, qué mañana ¿verdad? Qué día histórico”.

La artista continuó su reflexión con una fuerte carga emocional: “No quería dejar de mencionarlo porque me parece que hay mucha gente que nos está viendo y se está distrayendo de una noticia de mierda. Falleció nuestro Papa, chicos. Un Papa argentino. Un capo, un zarpado, un distinto total”.

Antes de retomar la charla sobre su nuevo disco, Lali destacó el legado de Francisco: “Había dicho cosas muy importantes dentro de la Iglesia, para cambiar el mundo y la vida de un montón de gente. Lo que él decía ayudaba a muchos a tener un mejor lugar en la sociedad. Un recontra capo”.

La cantante cerró su homenaje con una frase cargada de orgullo y afecto: “El respeto por ese tipo, más allá de su embestidura… un tipo de San Lorenzo, el argentino más importante del mundo, de la historia”.