«El síndrome de la jirafa»: el nuevo concepto de Moria Casán

Dueña de una lengua afilada que ya es marca registrada en la farándula argentina, Moria Casán volvió a sorprender con una nueva metáfora que promete instalarse en el habla cotidiana.

En diálogo con el portal de espectáculos Pronto, la One habló de su relación con Fernando “Pato” Galmarini y, entre risas, lanzó el término “síndrome de la jirafa”.

La diva relató cómo es la dinámica de convivencia con su pareja y destacó la independencia que cada uno mantiene: “Pato es lo más, cero celoso. Si le digo ‘me quedo en casa’, él enseguida me responde: ‘Bueno, voy a tu casa, negra’. Solemos salir por el barrio, ir a comer, caminar. La pasamos bomba. Soy muy compañera de él”, afirmó.

En ese marco, Moria explicó que Galmarini no es “cholulo” ni busca figurar: “Hace poco lo invité a los Martín Fierro de Teatro y me dijo: ‘No, andá vos, esa es tu gente’. O sea que no es cuida, es súper ubicado, no tiene el síndrome de la jirafa que saca la cara para las fotos como tanto pelotudo que hay. Nada que le interese menos que la fantochada del cholulismo”.

Luego la actriz sumó: “¿Viste la cantidad de gente que tuerce el cuello para salir en las fotos? No sé, abren la heladera y ponen cara de foto. ¡Qué pesados!”.

La mamá de Sofía Gala también explicó por qué nunca convivieron formalmente, a pesar de que él se lo propuso: “Pato tiene un piso divino y yo mi cuarto con baño. Así mantenemos una fantasía linda, con cierto atisbo de clandestinidad. Yo vivo mucho en su casa, casi todos los fines de semana, pero también disfruto de mi espacio. Es un equilibrio perfecto”.

Una vez más, Moria logra convertir una charla íntima en un fenómeno cultural con su sello inconfundible.